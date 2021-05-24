Президент Боливии сделал прививку от COVID-19 вакциной «Спутник V»

Луис Арсе (Фото: EPA / ТАСС)

Президент Боливии Луис Арсе привился от коронавирусной инфекции российской вакциной «Спутник V», сообщает Боливийское информационное агентство.

«Я сделал себе прививку <...>. Полагаю, что это станет сигналом для населения, чтобы они обратились в прививочные центры и получили первую дозу», — приводит слова президента агентство.

Арсе также напомнил, что первоначально среднесуточный объем вакцинации составлял от 6 тыс. до 8 тыс. человек в день и что благодаря внедрению национальным правительством пунктов массовой иммунизации стало возможным вакцинировать более 52 тыс. человек в день.

6 января вакцину «Спутник V» зарегистрировали в Боливии без проведения дополнительных клинических исследований на основе результатов третьей фазы испытаний в России. А в конце января Боливия получила первую партию российской вакцины. Президент тогда уточнил, что в страну привезли 20 тыс. доз, а всего она получит 5,2 млн доз препарата.