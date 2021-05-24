Президент Боливии сделал прививку от COVID-19 вакциной «Спутник V»

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 25 мая
USD ЦБ: 73,53 (-0,05) Инвестиции, 13:53
Курс евро на 25 мая
EUR ЦБ: 89,69 (-0,26) Инвестиции, 13:53
Что грозит Минску из-за задержания лайнера с экс-главредом NEXTA. Главное Политика, 20:59 Санкции Минску из-за самолета, угроза замедления Google. Главное за день Общество, 20:56 Главный тренер назвал причины поражения сборной России от Словакии на ЧМ Спорт, 20:54 Лучшие моменты матча Россия — Словакия на чемпионате мира по хоккею Спорт, 20:53 Virgin Galactic запустила корабль в космос. Последуют ли туда же ее акции Инвестиции, 20:42 ЕС начал готовить воздушную изоляцию Белоруссии Политика, 20:38 Евросоюз заморозил €3 млрд инвестиционной помощи Белоруссии Политика, 20:29 В Роспотребнадзоре оценили риск распространения черной плесени Общество, 20:27 Какие страны и авиакомпании бойкотируют воздушное пространство Белоруссии Политика, 20:24 Финтех с инвестициями Ди Каприо и Дауни-младшего задумался об IPO Инвестиции, 20:10 В центре Риги вслед за белорусским флагом сняли и российский Спорт, 19:58 Нижегородский суд приговорил убийцу 9-летней девочки к пожизненному сроку Общество, 19:47 МИД России вызвал посла Колумбии после заявлений о кибератаках Политика, 19:42 Президент Боливии сделал прививку от COVID-19 вакциной «Спутник V» Политика, 19:38
Подключи подписку МТС Premium и получи 30 дней на РБК Pro бесплатно
Более 50 млн. треков в МТС Music Онлайн-кинотеатр KION Безлимитный мобильный интернет РБК Pro в подарок*
РБК Pro* МТС Music Безлимитный мобильный интернет Онлайн-кинотеатр KION
Подключить за 199 р/мес
*Акция проводится с 11.05.2021 по 27.05.2021 Подробные условия акции на  https://premium.mts.ru/
Пандемия коронавируса ,  
0 

Президент Боливии сделал прививку от COVID-19 вакциной «Спутник V»

Луис Арсе
Луис Арсе (Фото: EPA / ТАСС)

Президент Боливии Луис Арсе привился от коронавирусной инфекции российской вакциной «Спутник V», сообщает Боливийское информационное агентство.

«Я сделал себе прививку <...>. Полагаю, что это станет сигналом для населения, чтобы они обратились в прививочные центры и получили первую дозу», — приводит слова президента агентство.

Арсе также напомнил, что первоначально среднесуточный объем вакцинации составлял от 6 тыс. до 8 тыс. человек в день и что благодаря внедрению национальным правительством пунктов массовой иммунизации стало возможным вакцинировать более 52 тыс. человек в день.

Власти Петербурга сочли неэффективной выдачу денег за прививку
Общество
Фото:Владимир Смирнов / ТАСС

6 января вакцину «Спутник V» зарегистрировали в Боливии без проведения дополнительных клинических исследований на основе результатов третьей фазы испытаний в России. А в конце января Боливия получила первую партию российской вакцины. Президент тогда уточнил, что в страну привезли 20 тыс. доз, а всего она получит 5,2 млн доз препарата.

Ранее Арсе сообщил о намерении привиться «Спутником V». «Президент будет вакцинирован <...>. Это продемонстрирует наше доверие к проводимой вакцинации», — сообщил пресс-секретарь главы государства Хорхе Рихтер.

По данным ВОЗ на 24 мая, в Боливии зафиксировали 2,1 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, 53 человека скончались. Всего в стране подтверждено почти 350 тыс. случаев, 13,9 тыс. заразившихся умерли.

Читайте на РБК Pro
Правило Парето в профессии: как быть успешным без лишних усилий Как растерять уважение подчиненных. 7 частых ошибок управленцев Продажи кладовок в Москве выросли на 67%. Стоит ли в них инвестировать О чем не стоит писать в сопроводительном письме работодателю — 10 правил

Разработанная Центром им. Н.Ф. Гамалеи вакцина «Спутник V» была зарегистрирована в России в августе 2020 года. По данным Российского фонда прямых инвестиций, при поддержке которого разработали вакцину, ее уже одобрили в 65 странах с населением более 3,2 млрд человек.

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Читать подробнее

Боливия президент вакцинация коронавирус
Подключи подписку МТС Premium и получи 30 дней на РБК Pro бесплатно
Более 50 млн. треков в МТС Music Онлайн-кинотеатр KION Безлимитный мобильный интернет РБК Pro в подарок*
РБК Pro* МТС Music Безлимитный мобильный интернет Онлайн-кинотеатр KION
Подключить за 199 р/мес
*Акция проводится с 11.05.2021 по 27.05.2021 Подробные условия акции на  https://premium.mts.ru/
Материалы по теме
Экс-главе Боливии не позволили перевестись из тюрьмы в больницу
Общество
Боливия получила первую партию вакцины «Спутник V»
Общество
Россия и Боливия договорились о поставке 2,6 млн доз вакцины «Спутник V»
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter