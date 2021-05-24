В Литве опросили некоторых пассажиров севшего в Минске самолета
Правоохранительные органы Литвы опросили свидетелей инцидента с самолетом лоукостера Ryanair в Белоруссии, сообщает LRT.lt.
«Вчера были опрошены несколько свидетелей», — сказали в департаменте полиции республики. Однако кого именно опросили, там не стали говорить. Полиция также не уточнила, были ли среди опрошенных пилоты задержанного в Минске воздушного лайнера.
Накануне премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните встретила в аэропорту прибывших из Минска пассажиров самолета. Обращаясь к пассажирам, она назвала произошедшее «совершенно беспрецедентной ситуацией».
Глава правительства также сообщила, что некоторых из прибывших опросят, однако пообещала долго их не задерживать. В своем Twittter она назвала действия Белоруссии «актом государственного терроризма, направленного против безопасности граждан Евросоюза и других стран».
На странице литовской полиции в Facebook сообщалось, что
«первые свидетели уже определены и будут допрошены».
Бюро и Генеральная прокуратура Литвы начали расследование, в том числе по статье об угоне воздушного судна.