В Литве опросили некоторых пассажиров севшего в Минске самолета

На встрече пассажиров самолета Boeing 737–800 авиакомпании Ryanair в аэропорту Вильнюса (Фото: Rokas Lukosevicius / imago-images.de/ Global Look Press)

Правоохранительные органы Литвы опросили свидетелей инцидента с самолетом лоукостера Ryanair в Белоруссии, сообщает LRT.lt.

«Вчера были опрошены несколько свидетелей», — сказали в департаменте полиции республики. Однако кого именно опросили, там не стали говорить. Полиция также не уточнила, были ли среди опрошенных пилоты задержанного в Минске воздушного лайнера.

Накануне премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните встретила в аэропорту прибывших из Минска пассажиров самолета. Обращаясь к пассажирам, она назвала произошедшее «совершенно беспрецедентной ситуацией».

Глава правительства также сообщила, что некоторых из прибывших опросят, однако пообещала долго их не задерживать. В своем Twittter она назвала действия Белоруссии «актом государственного терроризма, направленного против безопасности граждан Евросоюза и других стран».

На странице литовской полиции в Facebook сообщалось, что

«первые свидетели уже определены и будут допрошены».

Бюро и Генеральная прокуратура Литвы начали расследование, в том числе по статье об угоне воздушного судна.