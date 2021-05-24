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Общество ,  
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В Литве опросили некоторых пассажиров севшего в Минске самолета

На встрече пассажиров самолета Boeing 737–800 авиакомпании Ryanair в аэропорту Вильнюса
На встрече пассажиров самолета Boeing 737–800 авиакомпании Ryanair в аэропорту Вильнюса (Фото: Rokas Lukosevicius / imago-images.de/ Global Look Press)

Правоохранительные органы Литвы опросили свидетелей инцидента с самолетом лоукостера Ryanair в Белоруссии, сообщает LRT.lt.

«Вчера были опрошены несколько свидетелей», — сказали в департаменте полиции республики. Однако кого именно опросили, там не стали говорить. Полиция также не уточнила, были ли среди опрошенных пилоты задержанного в Минске воздушного лайнера.

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Роман Протасевич

Накануне премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните встретила в аэропорту прибывших из Минска пассажиров самолета. Обращаясь к пассажирам, она назвала произошедшее «совершенно беспрецедентной ситуацией».
Глава правительства также сообщила, что некоторых из прибывших опросят, однако пообещала долго их не задерживать. В своем Twittter она назвала действия Белоруссии «актом государственного терроризма, направленного против безопасности граждан Евросоюза и других стран».

На странице литовской полиции в Facebook сообщалось, что
«первые свидетели уже определены и будут допрошены».
Бюро и Генеральная прокуратура Литвы начали расследование, в том числе по статье об угоне воздушного судна.

Президент республики Гитанас Науседа 24 мая отправился в Брюссель для участия в заседании Совета Европы. На нем он намерен поднять вопрос в связи с осложнением ситуации с правами и свободами человека в Белоруссии.

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Самолет Ryanair, на борту которого находился белорусский оппозиционный блогер и активист Роман Протасевич

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Накануне днем самолет Ryanair, следовавший рейсом из Афин в Вильнюс, на борту которого находился бывший главный редактор Telegram-канала Nexta, освещавшего протесты в Белоруссии, Роман Протасевич, совершил вынужденную посадку в Минске. Его сняли с борта самолета и задержали. Белорусские власти объяснили незапланированную посадку сообщением о минировании.

В Ryanair сообщили, что об угрозе на борту самолета экипажу сообщила белорусская диспетчерская служба. Лайнер прибыл в литовскую столицу только вечером.

США и страны ЕС потребовали немедленного освобождения журналиста, а также проведения международного расследования инцидента. Минску пригрозили новыми санкциями.

самолет Белоруссия вынужденная посадка Литва
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