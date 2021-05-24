В МИД обвинили Киев в использовании учений российских военных

Украина использует плановые учения российских Вооруженных сил для саботажа минских соглашений, но при этом проводит учения НАТО на своей территории и наращивает свою военную активность при поддержке альянса. Об этом заявил в интервью «Известиям» замглавы МИД России Андрей Руденко.

По словам Руденко, предположения Запада о том, что российские военные подключатся к конфликту в Донбассе на стороне самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, являются «частью дезинформационной кампании Киева и его западных кураторов».

Он считает, что цель этой кампании заключается в том, чтобы отвлечь внимание от невыполнения Украиной минских соглашений и создать предлог для ускоренного принятия страны в НАТО.

Он добавил, что очередным поводом для такой кампании стали плановые ежегодные учения российских Вооруженных сил, которые проходили на территории России.

«Именно эти учения <...> Киев при поддержке США и других стран Запада пытался использовать для оправдания собственного саботажа минских соглашений», — сказал Руденко.