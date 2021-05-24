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Политика ,  
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В МИД обвинили Киев в использовании учений российских военных

Украина использует плановые учения российских Вооруженных сил для саботажа минских соглашений, но при этом проводит учения НАТО на своей территории и наращивает свою военную активность при поддержке альянса. Об этом заявил в интервью «Известиям» замглавы МИД России Андрей Руденко.

По словам Руденко, предположения Запада о том, что российские военные подключатся к конфликту в Донбассе на стороне самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, являются «частью дезинформационной кампании Киева и его западных кураторов».

Он считает, что цель этой кампании заключается в том, чтобы отвлечь внимание от невыполнения Украиной минских соглашений и создать предлог для ускоренного принятия страны в НАТО.

Он добавил, что очередным поводом для такой кампании стали плановые ежегодные учения российских Вооруженных сил, которые проходили на территории России.

«Именно эти учения <...> Киев при поддержке США и других стран Запада пытался использовать для оправдания собственного саботажа минских соглашений», — сказал Руденко.

При этом на территории Украины происходит «реальная эскалация» и милитаризация страны, утверждает он. По его данным, в этом году на Украине запланировано проведение семи совместных военных учений со странами НАТО.

«На ее (Украины. — РБК) территории США при активной поддержке союзников по НАТО наращивают военную активность, снабжают украинскую армию летальными вооружениями, оказывают ей финансовую и материальную поддержку», — сказал Руденко.

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В Кремле заявили о готовности сотрудничать с Украиной по Крыму
Политика
Фото:Дмитрий Макеев / РИА Новости

В марте ситуация на юго-востоке Украины снова обострилась. Киев и непризнанные республики обвиняли друг друга нарушении режима прекращения огня и обстрелах.

Украина объявила сбор Сухопутных войск в приграничных районах страны и в отдельных областях Южного региона с целью защиты границы с «Автономной Республикой Крым» и борьбы с «незаконными вооруженными формированиями». Позже Киев начал проводить военные учения на границе с Крымом.

Со своей стороны Россия также начала масштабные военные учения. В Минобороны сообщали, что в течение апреля военные должны провести более 4 тыс. учений разного масштаба. При этом в Кремле заявляли, что Россия «перемещает вооруженные силы в пределах своей территории по своему усмотрению», что эти перемещения ни для кого не представляют угрозы.

МИД России Андрей Руденко Украина НАТО
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