В Кремле заявили о готовности сотрудничать с Украиной по Крыму

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин готов обсуждать со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским сотрудничество по Крыму, но не его принадлежность. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Если обсуждать Крым в плане развития приграничного сотрудничества — знаете, Россия имеет приграничное сотрудничество по линии регионов с зарубежными странами, — если в этом плане, то я уверен, что Путин будет готов», — сказал Песков.

Также Песков добавил, что «никто не будет никогда ни с кем обсуждать» принадлежность Крыма.

В конце марта Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) об утверждении стратегии военной безопасности страны, который предполагает возвращение Крыма Украине и вступление страны в НАТО. Позже Зеленский предложил Путину провести встречу для обсуждения ситуации в Крыму и Донбассе.