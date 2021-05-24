Климкин счел «ударом под дых» отказ США от санкций против Nord Stream AG

Отказ США от санкций в отношении оператора газопровода «Северный поток-2» Nord Stream 2 AG — это «удар под дых» для Киева. Об это написал в Facebook бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

«Снятие США санкций с компании, которая строит «Северный поток — 2» — это как удар «под дых». И дело не только в том, что шанс на достройку очень высок. Очень тревожно от того, что эта тема не прозвучала во время последнего визита [госсекретаря США] Энтони Блинкена. С партнерами, которых уважают, так не поступают», — отметил Климкин.

Он добавил, что даже если тема отмены санкций все-таки затрагивалась во время конфиденциальных разговоров, то непонятно, почему это скрыли от украинского общества.

По словам Климкина, кризис доверия между Украиной и США — это то, что «сейчас нужно меньше всего». Он также указал, что в случае завершения газопровода Украина лишится транзитного статуса.