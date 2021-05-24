Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 22 мая
USD ЦБ: 73,58 (-0,02) Инвестиции, 21 мая, 14:16
Курс евро на 22 мая
EUR ЦБ: 89,94 (+0,17) Инвестиции, 21 мая, 14:16
Климкин счел «ударом под дых» отказ США от санкций против Nord Stream AG Политика, 03:58 Google впервые подала иск к российским властям Технологии и медиа, 03:46 Как появляется аллергия, как ее распознать и что делать РБК и Dyson, 03:42 США потребовали от властей Белоруссии освободить сооснователя NEXTA Политика, 03:38 СМИ узнали о планах СССР передать часть Курил Японии 50 лет назад Политика, 02:57 WSJ сообщила о болезни ученых из Уханя до первых сообщений о коронавирусе Общество, 02:48 Как поддержать человека, не решая за него проблемы РБК Стиль и Victory Park, 02:40 Вильфанд спрогнозировал «несусветную жару» в ряде регионов России Общество, 02:17 «Единая Россия» сообщила о массированной DDoS-атаке на свой сайт Технологии и медиа, 01:59 Где лучше всего смотреть на Млечный путь РБК и ПСБ, 01:45 В Италии умер пострадавший при аварии на канатной дороге ребенок Общество, 01:40 Головин и Миранчук одновременно взяли бронзу в европейских чемпионатах Спорт, 01:19 Доля вакцинированных в Евросоюзе с апреля выросла почти в три раза Политика, 01:00 Главного редактора Baza отпустили из отдела полиции Политика, 00:58
Подключи подписку МТС Premium и получи 30 дней на РБК Pro бесплатно
Более 50 млн. треков в МТС Music Онлайн-кинотеатр KION Безлимитный мобильный интернет РБК Pro в подарок*
РБК Pro* МТС Music Безлимитный мобильный интернет Онлайн-кинотеатр KION
Подключить за 199 р/мес
*Акция проводится с 11.05.2021 по 27.05.2021 Подробные условия акции на  https://premium.mts.ru/
Политика ,  
0 

Климкин счел «ударом под дых» отказ США от санкций против Nord Stream AG

Отказ США от санкций в отношении оператора газопровода «Северный поток-2» Nord Stream 2 AG — это «удар под дых» для Киева. Об это написал в Facebook бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

«Снятие США санкций с компании, которая строит «Северный поток — 2» — это как удар «под дых». И дело не только в том, что шанс на достройку очень высок. Очень тревожно от того, что эта тема не прозвучала во время последнего визита [госсекретаря США] Энтони Блинкена. С партнерами, которых уважают, так не поступают», — отметил Климкин.

Он добавил, что даже если тема отмены санкций все-таки затрагивалась во время конфиденциальных разговоров, то непонятно, почему это скрыли от украинского общества.

Рада призвала конгресс США ввести санкции против «Северного потока-2»
Политика
Фото:Jens Büttner / dpa / picture-alliance / ТАСС

По словам Климкина, кризис доверия между Украиной и США — это то, что «сейчас нужно меньше всего». Он также указал, что в случае завершения газопровода Украина лишится транзитного статуса.

Визит Блинкена в Киев состоялся в начале мая. Госсекретарь рассказал, что он обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским трубопровод «Северный поток-2», внутриполитическую ситуацию на Украине и «провокации» России.

На прошлой неделе США отказались от санкций в отношении оператора газопровода «Северный поток-2» — Nord Stream AG — и ее исполнительного директора Маттиаса Варнига. По словам Блинкена, отказ от санкций вызван соблюдением национальных интересов Соединенных Штатов.

Читайте на РБК Pro
Правило Парето в профессии: как быть успешным без лишних усилий Как растерять уважение подчиненных. 7 частых ошибок управленцев Продажи кладовок в Москве выросли на 67%. Стоит ли в них инвестировать О чем не стоит писать в сопроводительном письме работодателю — 10 правил

При этом США включили в санкционный список две российские компании и одно учреждение, связанные со строительством газопровода «Северный поток-2»: «Мортранссервис», ФГБУ «Морская спасательная служба» и Самарский теплоэнергетический имущественный фонд. Также ограничения затронули 13 судов, в частности, «Академик Черский», «Балтийский исследователь», «Капитан Беклемишев», «Владислав Стрижов» и «Юрий Топчев».

Павел Климкин Украина США Северный поток-2
Подключи подписку МТС Premium и получи 30 дней на РБК Pro бесплатно
Более 50 млн. треков в МТС Music Онлайн-кинотеатр KION Безлимитный мобильный интернет РБК Pro в подарок*
РБК Pro* МТС Music Безлимитный мобильный интернет Онлайн-кинотеатр KION
Подключить за 199 р/мес
*Акция проводится с 11.05.2021 по 27.05.2021 Подробные условия акции на  https://premium.mts.ru/
Материалы по теме
Российское судно возобновило работы по «Северному потоку-2» в водах ФРГ
Бизнес
Рада призвала конгресс США ввести санкции против «Северного потока-2»
Политика
Сенаторы США решили восстановить санкции против «Северного потока-2»
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter