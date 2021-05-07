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Блинкен назвал свою поездку на Украину продуктивной

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о продуктивности своей встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским в Киеве. Об этом он написал в Twitter.

«Продуктивное времяпрепровождение в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским и со всеми, с кем я встретился», — отметил политик.

По его словам, США «полны решимости перед лицом российской агрессии» и готовы поддержать проведение реформ на Украине.

Во время визита Блинкен и Зеленский обсудили трубопровод «Северный поток — 2», внутриполитическую ситуацию на Украине и «провокации» России. Блинкен отметил, что перед Украиной две угрозы. «Одна внешняя — это Россия. Вторая угроза — коррупция, олигархи и люди, которые ставят свои интересы выше интересов украинского народа», — заявил он.

Зеленский также передал через Блинкена приглашение президенту США Джо Байдену посетить Украину этим летом. Госсекретарь отметил, что пока поездки американского лидера ограничены из-за коронавируса, но пообещал, что власти США найдут подходящее время для визита на Украину.

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