Захарова сообщила об итогах встречи Лаврова и Блинкена

Вопросы, которые поднимались в ходе встречи главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена в Рейкьявике были переданы в виде докладов президентам двух стран. Об этом сообщила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в интервью телеканалу «Россия-24».

«Те итоги или те вопросы, которые в ходе этой встречи поднимались, этот обмен мнениями, который состоялся, и те направления, которые были обозначены, уже пошли на доклад двум президентам, которые будут принимать решения», — сказала Захарова.

Лавров и Блинкен встретились в Рейкьявике 19 мая. По словам российского министра, на переговорах они договорились «начать диалог, рассматривая все факторы, влияющие на стратегическую стабильность: ядерные, неядерные, наступательные, оборонительные». Стороны также условились о сотрудничестве по региональным конфликтам, где «интересы России и США совпадают», например, ситуации в Афганистане, ядерной проблеме Корейского полуострова и иранской ядерной программе.

В свою очередь, Блинкен рассказал, что встреча прошла «с целью проверить предложение о более стабильных и предсказуемых отношениях с Москвой». По словам госсекретаря, он говорил с Лавровым о приверженности Вашингтона потенциальному сотрудничеству с Москвой в разных сферах, в том числе в Арктике. В Госдепартаменте также уточнили, что в ходе беседы США выразили озабоченность «по поводу продолжающегося развертывания российских военных на Украине и вблизи нее, <...> здоровья Алексея Навального и репрессий против оппозиционных организаций».