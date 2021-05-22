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Политика ,  
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Захарова сообщила об итогах встречи Лаврова и Блинкена

Вопросы, которые поднимались в ходе встречи главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена в Рейкьявике были переданы в виде докладов президентам двух стран. Об этом сообщила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в интервью телеканалу «Россия-24».

«Те итоги или те вопросы, которые в ходе этой встречи поднимались, этот обмен мнениями, который состоялся, и те направления, которые были обозначены, уже пошли на доклад двум президентам, которые будут принимать решения», — сказала Захарова.

Встреча Лаврова и Блинкена повысила шансы российско-американского саммита
Политика
Энтони Блинкен и Сергей Лавров


Лавров и Блинкен встретились в Рейкьявике 19 мая. По словам российского министра, на переговорах они договорились «начать диалог, рассматривая все факторы, влияющие на стратегическую стабильность: ядерные, неядерные, наступательные, оборонительные». Стороны также условились о сотрудничестве по региональным конфликтам, где «интересы России и США совпадают», например, ситуации в Афганистане, ядерной проблеме Корейского полуострова и иранской ядерной программе.

В свою очередь, Блинкен рассказал, что встреча прошла «с целью проверить предложение о более стабильных и предсказуемых отношениях с Москвой». По словам госсекретаря, он говорил с Лавровым о приверженности Вашингтона потенциальному сотрудничеству с Москвой в разных сферах, в том числе в Арктике. В Госдепартаменте также уточнили, что в ходе беседы США выразили озабоченность «по поводу продолжающегося развертывания российских военных на Украине и вблизи нее, <...> здоровья Алексея Навального и репрессий против оппозиционных организаций».

В Кремле заявили, что положительно оценивают прошедшие Лаврова с Блинкеном. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков считает, что прошедщая встреча поможет при анализе, который сейчас проходит в Москве по вопросу возможного двустороннего саммита президентов Владимира Путина и Джо Байдена.

Мария Захарова Сергей Лавров Энтони Блинкен США Россия
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