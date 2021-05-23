В постпредстве Крыма ответили на условия Киева по подаче воды

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов, комментируя слова пресс-секретаря министерства иностранных дел Украины Олега Николенко о том, что восстановление водоснабжения полуострова из Днепра возможно только после демилитаризации и деоккупации, заявил, что торг здесь не уместен. Об этом он сказал «РИА Новости».

«В конечном счете Россия решит проблему снабжения Крыма пресной водой своими силами, чего бы ей это ни стоило», — сказал Молохов.

Он отметил, что Киев, прибегающий к «людоедскому шантажу», получит не Крым, а «от мертвого осла уши, в лучшем случае — дырку от бублика».

В украинском МИД возложили на Россию ответственность за ситуацию с подачей пресной воды в Крым. Проблема обострилась из-за «массированной милитаризации» полуострова Россией, считают в Киеве.