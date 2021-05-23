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Мальта не исключила регистрацию «Спутника V» в ЕС до конца июня

Сэнт-Джулианс, Мальта
Сэнт-Джулианс, Мальта (Фото: Николай Кутузов / ТАСС)

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) может зарегистрировать российскую вакцину против коронавируса «Спутник V» до конца июня, сообщил ТАСС министр по иностранным и европейским делам Мальты Эварист Бартоло в преддверии переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Он отметил, что процедура регистрации вакцины в ЕМА идет, и если вся необходимая документация и доказательная база представлена, то никаких проблем не возникнет.

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«Насколько я знаю, это произойдет в этом или следующем месяце», — сказал Бартоло.

По его мнению, некоторые европейские страны готовы запустить у себя производство «Спутник V», что в общих интересах Евросоюза.

«Я сам знаю многих мальтийцев, которые привились «Спутником V» и прекрасно себя чувствуют», — рассказал министр.

Переговоры с главой российского МИДа пройдут 25 мая в Сочи.

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Фото:Manuel Silvestri / Reuters

На данный момент «Спутник V» зарегистрирован в 66 странах с общим населением свыше 3,2 млрд человек, в том числе в государствах — членах Евросоюза — Венгрии и Словакии.

В марте EMA начало экспертизу регистрационного досье «Спутника V». Регулятор должен изучить соответствие российской вакцины против COVID-19 стандартам Евросоюза по эффективности, безопасности и качеству.

Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявлял, что Европе не понадобится российская вакцина — достаточно четырех уже одобренных препаратов. В настоящее время в Евросоюзе разрешено применение вакцин, разработанных компаниями Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson.

«Спутник V» создан в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф.Гамалеи. Эта вакцина против COVID-19 стала первой, зарегистрированной в России.

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Источник: JHU
Данные по миру i

Евросоюз Спутник V коронавирус вакцина регистрация Мальта
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