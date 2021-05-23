Мальта не исключила регистрацию «Спутника V» в ЕС до конца июня

Сэнт-Джулианс, Мальта (Фото: Николай Кутузов / ТАСС)

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) может зарегистрировать российскую вакцину против коронавируса «Спутник V» до конца июня, сообщил ТАСС министр по иностранным и европейским делам Мальты Эварист Бартоло в преддверии переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Он отметил, что процедура регистрации вакцины в ЕМА идет, и если вся необходимая документация и доказательная база представлена, то никаких проблем не возникнет.

«Насколько я знаю, это произойдет в этом или следующем месяце», — сказал Бартоло.

По его мнению, некоторые европейские страны готовы запустить у себя производство «Спутник V», что в общих интересах Евросоюза.