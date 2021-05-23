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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Ереван заявил об уходе части армии Азербайджана с приграничной территории

Фото: mil.am
Фото: mil.am

Часть личного состава армии Азербайджана, вошедшая на территорию Армении, вернулась на исходные позиции, заявили в армянском Министерстве обороны.

Ведомство назвало не соответствующими действительности сообщения, что в районе Черного озера в Сюникской области на границе между двумя странами находятся более 1 тыс. азербайджанских военнослужащих.

«Ситуация после провокаций, осуществленных Вооруженными силами Азербайджана на армяно-азербайджанской границе, относительно стабильна, по состоянию на полдень 23 мая инцидентов не зафиксировано», — говорится в сообщении.

Подразделения вооруженных сил республики полностью контролируют положение, отметили в Минобороны.

Отношения между Арменией и Азербайджаном вновь обострились в мае, после того как Ереван заявил о вторжении на территорию Армении части азербайджанских военных под предлогом «уточнения границы».

Пашинян допустил обсуждение обмена анклавами с Азербайджаном
Политика
Фото:Gevorg Ghazaryan / Xinhua / Global Look Press

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян назвал действия Азербайджана посягательством на территорию республики. Позже президент Азербайджана Ильхам Алиев предложил Еревану провести переговоры о делимитации границы между двумя странами в соответствии с соглашением от 10 ноября 2020 года. Баку счел неадекватной реакцию Еревана и предостерег от усиления напряженности в регионе.

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20 мая Пашинян выразил готовность подписать новое соглашение с Азербайджаном в случае выполнения условий Еревана. Перед этим бывший посол Армении в Ватикане Микаэл Минасян, как сообщал Sputnik, опубликовал фрагмент документа, который, предположительно, согласовывают Ереван и Баку. В частности, в нем речь идет о создании комиссии по делимитации границы двух стран с ее последующей демаркацией. По словам посла, в документе также говорится о передаче Азербайджану шести населенных пунктов в Тавушской и Араратской областях. Действия Минасяна и.о. премьера назвал подрывными. Позже секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян сообщил РБК, что «в указанном документе нет ни слова о «спорных районах» или о передаче Арменией какой-либо территории».

Россия предложила посредничество в демаркации границы Армении и Азербайджана.

Армения Азербайджан граница
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