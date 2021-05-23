Ереван заявил об уходе части армии Азербайджана с приграничной территории

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Часть личного состава армии Азербайджана, вошедшая на территорию Армении, вернулась на исходные позиции, заявили в армянском Министерстве обороны.

Ведомство назвало не соответствующими действительности сообщения, что в районе Черного озера в Сюникской области на границе между двумя странами находятся более 1 тыс. азербайджанских военнослужащих.

«Ситуация после провокаций, осуществленных Вооруженными силами Азербайджана на армяно-азербайджанской границе, относительно стабильна, по состоянию на полдень 23 мая инцидентов не зафиксировано», — говорится в сообщении.

Подразделения вооруженных сил республики полностью контролируют положение, отметили в Минобороны.

Отношения между Арменией и Азербайджаном вновь обострились в мае, после того как Ереван заявил о вторжении на территорию Армении части азербайджанских военных под предлогом «уточнения границы».