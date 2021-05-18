Алиев заявил о необходимости обсудить демилитаризацию границы с Арменией

Ильхам Алиев (Фото: president.az)

Азербайджан и Армения должны провести переговоры о делимитации границы между двумя странами в соответствии с трехсторонним соглашением от 10 ноября. Об этом сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев, передает пресс-служба главы государства.

Накануне Алиеву позвонил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Он выразил обеспокоенность по поводу недавней напряженности на азербайджано-армянской границе и подчеркнул необходимость конструктивного обсуждения сторонами вопроса о демаркации границы, сообщили в пресс-службе.

«Президент Ильхам Алиев согласился с советником президента США по национальной безопасности о необходимости начала переговоров о делимитации международной границы между Азербайджаном и Арменией и подчеркнул важность реализации этого процесса в соответствии с трехсторонним заявлением от 10 ноября 2020 года», — говорится в сообщении.

При этом Алиев заявил, что «неадекватная реакция» Еревана на пограничную напряженность, а также попытки интернационализировать этот вопрос могут усилить напряженность в регионе.