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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Алиев заявил о необходимости обсудить демилитаризацию границы с Арменией

Ильхам Алиев
Ильхам Алиев (Фото: president.az)

Азербайджан и Армения должны провести переговоры о делимитации границы между двумя странами в соответствии с трехсторонним соглашением от 10 ноября. Об этом сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев, передает пресс-служба главы государства.

Накануне Алиеву позвонил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Он выразил обеспокоенность по поводу недавней напряженности на азербайджано-армянской границе и подчеркнул необходимость конструктивного обсуждения сторонами вопроса о демаркации границы, сообщили в пресс-службе.

«Президент Ильхам Алиев согласился с советником президента США по национальной безопасности о необходимости начала переговоров о делимитации международной границы между Азербайджаном и Арменией и подчеркнул важность реализации этого процесса в соответствии с трехсторонним заявлением от 10 ноября 2020 года», — говорится в сообщении.

США призвали Армению и Азербайджан к переговорам о демаркации границы
Политика
Фото:Станислав Красильников / ТАСС

При этом Алиев заявил, что «неадекватная реакция» Еревана на пограничную напряженность, а также попытки интернационализировать этот вопрос могут усилить напряженность в регионе.

В середине мая в Минобороны Армении заявили, что азербайджанские военные под предлогом «уточнения границ» попытались провести некие работы на одном из приграничных участков в Сюникской области. Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал это покушением на суверенную территорию государства. По его словам, азербайджанские военные прошли на 3,5 км в глубь страны.

В свою очередь, Баку заявляет, что в этом районе лишь идет процесс размещения пограничных сил республики согласно ранее подписанному трехстороннему соглашению от 10 ноября.

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