В Пермском крае арестовали напавшего на учителя лицеиста

Фото: Татьяна Чудакова / РИА Новости

Березниковский городской суд Пермского края арестовал школьника, напавшего с ножом на учителя, сообщили ТАСС в объединенной пресс-службе судов региона.

«Два месяца под стражей», — сказали в пресс-службе.

21 мая в лицее № 1 в Березниках 17-летний ученик ранил учительницу ножом. По данным РБК Пермь, жертвой нападения оказалась учительница физики. Она была доставлена в больницу, ее состояние оценивалось как тяжелое.

Следственное управление СК по Пермскому краю возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК (покушение на убийство). Напавший был задержан. Как сообщила РБК уполномоченный по правам ребенка в регионе Светлана Денисова, задержанный — ученик десятого класса, на учете он не состоял.