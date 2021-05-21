Пермский минздрав назвал тяжелым состояние учительницы после нападения

Video

Состояние пострадавшей от нападения школьника в Березниках в Пермском крае оценивается как стабильно тяжелое. Об этом РБК сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

«После консультации пациентки главным внештатным специалистом хирургом Министерства здравоохранения Пермского края Анатолием Касатовым и главным внештатным специалистом анестезиологом-реаниматологом Министерства здравоохранения Пермского края Романом Энгаусом ее состояние было оценено как тяжелое, стабильное», — сказали в ведомстве. Преподавателя готовят к транспортировке в Пермь в Пермскую краевую клиническую больницу.

Ранее в минздраве оценивали ее состояние как средней тяжести.

Как рассказала РБК бывшая ученица пострадавшей, преподаватель никогда не позволяла себе оскорблять учеников или применять в отношении них силу. Об этом РБК