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Пермский минздрав назвал тяжелым состояние учительницы после нападения

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Состояние пострадавшей от нападения школьника в Березниках в Пермском крае оценивается как стабильно тяжелое. Об этом РБК сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

«После консультации пациентки главным внештатным специалистом хирургом Министерства здравоохранения Пермского края Анатолием Касатовым и главным внештатным специалистом анестезиологом-реаниматологом Министерства здравоохранения Пермского края Романом Энгаусом ее состояние было оценено как тяжелое, стабильное», — сказали в ведомстве. Преподавателя готовят к транспортировке в Пермь в Пермскую краевую клиническую больницу.

Ранее в минздраве оценивали ее состояние как средней тяжести.

Как рассказала РБК бывшая ученица пострадавшей, преподаватель никогда не позволяла себе оскорблять учеников или применять в отношении них силу. Об этом РБК

«Она никогда не позволяла себе оскорбительных высказываний, применения силы и гнобления ученика. Всегда старалась прийти на помощь, принимала до пар, после пар, объясняла материал. У меня остались только приятные воспоминания о данном педагоге», — рассказала она.

Омбудсмен Пермского края рассказала о напавшем на преподавателя ученике
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Фото:Татьяна Чудакова / РИА Новости

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Еще одна бывшая ученица в разговоре с РБК назвала пострадавшую «интеллигентной и тактичной женщиной». «Спокойная, уравновешенная. Никогда не повышала на нас голос. Вполне все логично объясняла. Мне, гуманитарию, было все ясно и понятно», — сообщила она. При этом бывшая ученица отметила, что пострадавшая была в меру требовательна к своим учащимся, «как и полагается учителям».

По словам матери одного из учеников лицея, пострадавшая была «идеальным учителем». «Строгий и справедливый. Семь раз объяснит, прежде чем один раз спросит. Побольше бы таких учителей», — рассказала она. По ее словам, ее ребенок отзывается о пострадавшей «очень хорошо».

Нападение произошло 21 мая. По данным Telegram-каналов «112» и Baza, ученик нанес преподавателю ножевые раны в области шеи. По словам источника «РБК Пермь», пострадавшая — учитель физики. Ученик задержан, учителю оказывается медицинская помощь. По данным Telegram-канала Baza, нападение произошло из-за успеваемости нападавшего. Он посчитал, что преподаватель нарочно занижал его отметки.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 105 УК (покушение на убийство). Занятия в лицее приостановлены.

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