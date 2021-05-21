Пермский СК возбудил дело после нападения ученика с ножом на учителя

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Следователи Пермского края возбудили уголовное дело после нападения ученика лицея в Березняках на преподавателя с ножом. Об этом сообщается на сайте краевого СК.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК России (покушение на убийство)», — сказано в сообщении. Максимальное наказание по данной статье предусматривает до 11 лет лишения свободы.

Нападение в лицее №1 города Березники ученика на учителя произошло 21 мая. Школьника задержали, по данным СК, ему 17 лет. Учителю после нападения оказывают медицинскую помощь.

Telegram-канал Baza сообщал, что учительница получила два ранения в шею. По данным Baza, напавший на нее решил, что преподаватель занижала ему оценки. О том, что пострадавшая получила травмы шеи, также рассказывал Telegram-канал «112». Там также уточнили, что ученика зовут Роман Долбеев.