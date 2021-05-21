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Омбудсмен Пермского края рассказала о напавшем на преподавателя ученике

Фото: Татьяна Чудакова / РИА Новости
Фото: Татьяна Чудакова / РИА Новости

Напавший с ножом на преподавателя в лицее №1 города Березники был учеником 10-го класса, сообщила РБК уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае Светлана Денисова.

«Ученик 10-го класса. На учетах не состоял. Сейчас выехала комиссия, будет разбираться», — сказала она.

Омбудсмен рекомендовала родителям детей, особенно выпускных классов, чаще говорить со своими детьми и обсуждать, что их волнует. Она также выступила за предложение широко осветить и поддержать ограничения о продаже огнестрельного и холодного оружия.

В Пермском крае ученик лицея напал с ножом на преподавателя
Общество
Вид на МАОУ &laquo;Лицей №1&raquo; в городе Березники

Утром 21 мая ученик с предметом, похожим на нож, напал на преподавателя в лицее №1 в городе Березники. Позже управление СК по Пермскому краю завело уголовное дело о «покушении на убийство». По информации следователей, нападавшим оказался 17-летний юноша, он был оперативно задержан. Преподавателя с ранениями госпитализировали.

11 мая произошло вооруженное нападение бывшего ученика на школу №175 в Казани, в результате которого погибли девять человек и еще 23 были ранены. После инцидента на правительственном уровне вновь заговорили об ужесточении правил владения оружием. Так, президент России Владимир Путин поручил срочно проработать вопрос ужесточения правил оборота гражданского оружия. «Отдельное поручение было дано [главе Росгвардии Виктору Золотову] с тем, чтобы срочно было проработано новое положение о видах оружия, которое может быть в гражданском обороте, может быть на руках у населения», — сказал глава государства.

Позже в Госдуме предложили ужесточить правила получения оружия, в частности ввести в закон новое понятие «медицинские противопоказания к владению оружием», а также захотели наказывать за инструкции по сборке оружия в интернете. Глава Росгвардии Виктор Золотов предложил увеличить возраст для покупки гражданского оружия с 18 лет до 21 года.

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