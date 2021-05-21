Омбудсмен Пермского края рассказала о напавшем на преподавателя ученике

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Напавший с ножом на преподавателя в лицее №1 города Березники был учеником 10-го класса, сообщила РБК уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае Светлана Денисова.

«Ученик 10-го класса. На учетах не состоял. Сейчас выехала комиссия, будет разбираться», — сказала она.

Омбудсмен рекомендовала родителям детей, особенно выпускных классов, чаще говорить со своими детьми и обсуждать, что их волнует. Она также выступила за предложение широко осветить и поддержать ограничения о продаже огнестрельного и холодного оружия.

Утром 21 мая ученик с предметом, похожим на нож, напал на преподавателя в лицее №1 в городе Березники. Позже управление СК по Пермскому краю завело уголовное дело о «покушении на убийство». По информации следователей, нападавшим оказался 17-летний юноша, он был оперативно задержан. Преподавателя с ранениями госпитализировали.