Украина назвала условие возобновления поставок воды в Крым

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Возобновление поставок пресной воды в Крым возможно только после демилитаризации и деоккупации. Об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в разговоре с «Укринформом».

«Проблема обострилась из-за его [Крыма] массированной милитаризации: развитие военных баз и предприятий военно-промышленного комплекса России», — подчеркнул он.

По словам Николенко, ответственность за приостановку поставок пресной воды в Крым лежит на России.

До 2014 года пресная вода в Крым поступала из Днепра по Северо-Крымскому каналу и обеспечивала 85% потребности сельского хозяйства в пресной воде. После референдума и присоединения полуострова к России Украина перекрыла шлюзы Северо-Крымского канала, а в 2017 году в Херсонской области построили дамбу, перекрывшую канал.