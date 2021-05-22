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Политика ,  
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Украина назвала условие возобновления поставок воды в Крым

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Возобновление поставок пресной воды в Крым возможно только после демилитаризации и деоккупации. Об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в разговоре с «Укринформом».

«Проблема обострилась из-за его [Крыма] массированной милитаризации: развитие военных баз и предприятий военно-промышленного комплекса России», — подчеркнул он.

По словам Николенко, ответственность за приостановку поставок пресной воды в Крым лежит на России.

В Азовском море начали бурить скважины для водоснабжения Крыма
Общество
Фото:Кирилл Чаплинский / ТАСС

До 2014 года пресная вода в Крым поступала из Днепра по Северо-Крымскому каналу и обеспечивала 85% потребности сельского хозяйства в пресной воде. После референдума и присоединения полуострова к России Украина перекрыла шлюзы Северо-Крымского канала, а в 2017 году в Херсонской области построили дамбу, перекрывшую канал.

Вице-премьер Марат Хуснуллин в начале мая заявил, что Россия без участия Украины сможет решить проблему с обеспечением Крыма питьевой водой.
По его словам, одним из шагов по обеспечению полуострова водой станет бурение со дна Азовского моря.

Вице-премьер Республики Крым Евгений Кабанов 21 мая сообщил, что экипаж одного из российских научно-исследовательских судов начал бурить дно Азовского моря, чтобы исследовать запасы пресной воды.
 

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Украина Крым вода
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