Собянин заявил о готовности Москвы к проведению ЕГЭ

Вся информационная система и технические возможности готовы для проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) в Москве. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил мэр столицы Сергей Собянин.

«Все наши классы готовы и для ЕГЭ, и для ОГЭ, вся информационная система готова, техническая возможность. Самое главное, чтобы наши учащиеся были готовы сдавать единый госэкзамен, чтобы они получили возможность поступления в лучшие вузы нашей страны», — сказал он.

Мэр выразил надежду, что результаты экзаменов не будут хуже чем в прошлом и позапрошлом году.

В прошлом году из-за пандемии коронавируса ЕГЭ прошел позднее, чем обычно. Как отмечал Собянин, прошлогодний экзамен должен был показать качество дистанционного образования в Москве и других городах.