Manizha рассказала о своем выступлении на «Евровидении-2021»

Представляющая Россию на «Евровидении-2021» Manizha сказала, что гордится своим выступлением, а во время исполнения песни чувствовала поддержку зала. Это заявление она сделала в эфире «Первого канала».

«На самом деле для меня главное было — это сделать все на 100% на сцене. Я собой горжусь», — сказала Manizha.

Она добавила, что ей очень важно было говорить о российских женщинах.

Manizha также рассказала о реакции зала на ее выступление.