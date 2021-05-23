Manizha рассказала о своем выступлении на «Евровидении-2021»

«Зал вообще с самого начала, еще до того, как мы начали выходить, начал аплодировать. Когда я залезла в платье, они начали очень громко кричать, и на протяжении всего номера они очень помогали», — сказала певица.
По ее словам, крики толпы она слышала через наушники. Это чувство певица назвала непривычным после карантина и запрета на мероприятия.
Manizha — российская певица таджикского происхождения. Свою популярность она приобрела выкладывая музыкальные видеоролики и каверы на песни в Instagram.
8 марта «Первый канал» объявил о том, что Manizha набрала наибольшее количество голосов при выборе представителя России на «Евровидении-2021». За нее проголосовали 39,7% зрителей.
Manizha выступала на конкурсе с песней Russian Woman («Русская женщина»). В финале она заняла девятое место, набрав 204 балла. Победителем стала итальянская рок-группа Måneskin, выступившая с песней Zitti E Buoni («Тихие и послушные»).
При этом после полуфинала ролик с выступлением Manizha стал самым просматриваемым на YouTube среди всех участников конкурса в этом году.