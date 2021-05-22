Manizha назвала своего фаворита на «Евровидении»

Представляющая Россию на «Евровидении» исполнительнца Manizha назвала своего фаворита в этом конкурсе — представляющего Швейцарию певца Gjon’s Tears. Об этом она сообщила телеканалу «Звезда».

«Мне очень нравится Швейцария. Я в него очень верю, потому что он чистый, он очень настоящий, это редкость, я это чувствую», — сказала Manizha.

По ее словам, выступления остальных исполнителей — «постановочные шоу». При этом в швейцарского певца есть ирония, простота и страх, пояснила певица.

Gjon’s Tears выступает на конкурсе с песней Tout l'Univers («Вся Вселенная»).