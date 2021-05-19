Видео выступления Manizha на «Евровидении» набрало 1 млн просмотров

Manizha (в центре) (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Выступление российской певицы Manizha (Манижа Сангин) с песней Russian Woman на конкурсе «Евровидение-2021» в Роттердаме наутро набрало 1 млн просмотров. Об этом сообщили РБК в дирекции общественных связей «Первого канала».

«Выступление российской певицы Manizha с песней Russian Woman на «Евровидении-2021» в Роттердаме, тепло принятое публикой и прессой, с ходу вырвалось в лидеры среди всех номеров вчерашнего Первого полуфинала на официальном YouTube-канале конкурса и уже наутро набрало первый миллион просмотров», — говорится в сообщении.

По данным на 10:55 мск, видео набрало 1,17 млн просмотров.

На «Первом канале» отметили, что это уже второе достижение песни Russian Woman. После Национального отбора, прошедшего на «Первом канале» 8 марта, видео Manizha стало самым популярным среди всех песен этого года на конкурсе, его посмотрели 11 млн. человек.