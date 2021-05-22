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Manizha выступила с песней «Русская женщина» в финале «Евровидения»

Певица Manizha, которая представляет Россию на «Евровидении» в 2021 году, выступила в финале конкурса с песней «Русская женщина». Трансляцию ведет официальный канал «Евровидения» в YouTube.

Певица выступила под пятым номером. До Manizha также выступили певица из Кипра Елена Цагрину, певица из Албании Анхела Перистери, певица из Израиля Эден Алене, группа Hooverphonic из Бельгии.

Финал «Евровидения» проходит 22 мая в Роттердаме. Всего в финале участвуют представители 26 стран.

Накануне своего выступления Manizha написала в Instagram: «Каждая женщина имеет право представлять свою страну такой, какая она есть. Не адаптируя цвет своей кожи или волос, религию или убеждения, политические или социальные взгляды. Мы все разные в России. И в мире тоже. А разнообразие — это сила, когда вы принимаете его и проявляете его дружелюбно».

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Manizha — 29-летняя российская певица таджикского происхождения. После выступления в полуфинале она заявила, что гордится тем, что она «русская женщина, которая поет на русском языке».

Текст ее песни не раз подвергали критике как пользователи интернета, так и крупные чиновники и общественные организации. Так, спикер Совфеда Валентина Матвиенко назвала песню «бессмысленной», а автономная некоммерческая организация «Ветеранские вести» попросила СК проверить слова.

Manizha Евровидение финал конкурса
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