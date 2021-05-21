Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 21 мая
USD ЦБ: 73,6 (-0,08) Инвестиции, 20 мая, 12:26
Курс евро на 21 мая
EUR ЦБ: 89,77 (-0,33) Инвестиции, 20 мая, 12:26
CNN узнал о давлении Байдена на Нетаньяху с требованием достичь перемирия Политика, 04:55 Почему инвестиции в индустриальную недвижимость — новый тренд Партнерский материал, 04:50 США предложили минимальную налоговую ставку на прибыль корпораций в 15% Экономика, 04:14 Байден заявил о риске затяжного витка конфликта на Ближнем востоке Политика, 04:11 Manizha войдет в первую пятерку выступающих в финале «Евровидения» Общество, 03:57 В ЕС достигли договоренности по сертификату вакцинации Общество, 03:14 Вильфанд уточнил сроки «опасного солнца» в регионах России Общество, 02:59 Вступил в силу режим прекращения огня между Израилем и ХАМАС Политика, 02:50 МИД Палестины назвал прекращение огня Израилем недостаточной мерой Политика, 02:13 Где лучше всего смотреть на Млечный путь РБК и ПСБ, 02:12 Сенаторы США решили восстановить санкции против «Северного потока-2» Политика, 01:54 Минобороны заявило о попытках Чехии уменьшить роль СССР в ВОВ Общество, 01:18 Как фонды помогают лечить онкозаболевания РБК и Фонд Потанина, 01:00 Протеже Киркорова пробилась в финал «Евровидения» Общество, 00:49
Подключи подписку МТС Premium и получи 30 дней на РБК Pro бесплатно
Более 50 млн. треков в МТС Music Онлайн-кинотеатр KION Безлимитный мобильный интернет РБК Pro в подарок*
РБК Pro* МТС Music Безлимитный мобильный интернет Онлайн-кинотеатр KION
Подключить за 199 р/мес
*Акция проводится с 11.05.2021 по 27.05.2021 Подробные условия акции на  https://premium.mts.ru/
Общество ,  
0 

Manizha войдет в первую пятерку выступающих в финале «Евровидения»

Певица Manizha, которая представляет Россию на «Евровидении», выступит в финале конкурса пятой. Порядок номеров опубликован на сайте «Евровидения».

Откроет финал Елена Цагрину из Кипра. Представители следующих трех стран выйдут на сцену в следующем порядке: Албания (певица Анхела Перистери), Израиль (певец Эден Ален), Бельгия (группа Hooverphonic). Всего в финал попали 26 стран.

Выступление Manizha стало самым популярным в YouTube «Евровидения-2021»
Общество
Певица Manizha

Заключительная часть конкурса пройдет в субботу, 22 мая.

Manizha говорила, что будет в финале «Евровидения» «чуть более сумасшедшей», но при этом останется собой. По мнению исполнительницы, эта стратегия принесет успех, независимо от того, какое место она займет.

Manizha — 29-летняя российская певица таджикского происхождения. На конкурсе она выступает с песней Russian Woman («Русская женщина»). В качестве представителя России ее выбрали 39,7% участников голосования «Первого канала».

Читайте на РБК Pro
Правило Парето в профессии: как быть успешным без лишних усилий Как растерять уважение подчиненных. 7 частых ошибок управленцев Продажи кладовок в Москве выросли на 67%. Стоит ли в них инвестировать О чем не стоит писать в сопроводительном письме работодателю — 10 правил

После победы на всероссийском голосовании Manizha столкнулась с волной негатива от соотечественников, в том числе со стороны отдельных политиков и организаций. Так, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала песню Manizha «бредом» и «троллизмом» российских женщин. Автономная некоммерческая организация «Ветеранские вести» попросила СК проверить слова песни.

«Евровидение» Manizha
Подключи подписку МТС Premium и получи 30 дней на РБК Pro бесплатно
Более 50 млн. треков в МТС Music Онлайн-кинотеатр KION Безлимитный мобильный интернет РБК Pro в подарок*
РБК Pro* МТС Music Безлимитный мобильный интернет Онлайн-кинотеатр KION
Подключить за 199 р/мес
*Акция проводится с 11.05.2021 по 27.05.2021 Подробные условия акции на  https://premium.mts.ru/
Материалы по теме
Чулпан Хаматова заявила о гордости за Россию после выступления Manizha
Общество
В команде Manizha объяснили выбор женщин для участия в выступлении
Общество
Видео выступления Manizha на «Евровидении» набрало 1 млн просмотров
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter