Manizha войдет в первую пятерку выступающих в финале «Евровидения»

Певица Manizha, которая представляет Россию на «Евровидении», выступит в финале конкурса пятой. Порядок номеров опубликован на сайте «Евровидения».

Откроет финал Елена Цагрину из Кипра. Представители следующих трех стран выйдут на сцену в следующем порядке: Албания (певица Анхела Перистери), Израиль (певец Эден Ален), Бельгия (группа Hooverphonic). Всего в финал попали 26 стран.

Заключительная часть конкурса пройдет в субботу, 22 мая.

Manizha говорила, что будет в финале «Евровидения» «чуть более сумасшедшей», но при этом останется собой. По мнению исполнительницы, эта стратегия принесет успех, независимо от того, какое место она займет.