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Manizha оценила результаты полуфинала Евровидения

Певица Manizha, которая представляет Россию на Евровидении, назвала изматывающими последние два месяца и сказала, что в финале будет «чуть более сумасшедшей», чем сейчас. Это заявление певица сделал на пресс-конференции по итогам полуфинала конкурса. Видео опубликовано на YouTube-канале Wiwibloggs.

«Эти два месяца были немного изматывающими, потому что у нас было много-много хейтеров. Мне не нравится это слово — «хейтеры». Давайте назовем их «нелюбителями». Была ксенофобия, но были и люди, которые говорили, что я никогда не пройду с этой песней на русском языке», — сказала певица.

Manizha вышла в финал «Евровидения»
Общество
Фото:EPA / Sander Koning / POOL / ТАСС

Она напомнила, что 18 лет назад на русском на Евровидении выступила группа «Тату». Тогда коллектив занял третье место. Manizha добавила, что гордится тем, что она «русская женщина, которая поет на русском языке».

На вопрос о том, какой у нее дальнейший план участия в конкурсе певица ответила, что собирается «быть собой».

«В финале я буду чуть более сумасшедшей, чем прямо сейчас, но я буду собой. Это поможет тебе быть успешной, независимо от того, какое место ты займешь», — сказала Manizha.

Manizha — 29-летняя российская певица таджикского происхождения. Она прославилась своими авторскими музыкальными видеороликами и каверами в Instagram. За то, чтобы отправить ее на Евровидение выступили 39,7% участников голосования, которое проводилось на «Первом канале».

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На конкурсе она выступила с песней Russian Woman («Русская женщина»). Текст песни подвергли критике как некоторые пользователи интернета, так и крупные чиновники, общественные организации. В частности, спикер Совфеда Валентина Матвиенко назвала песню «бессмысленной», а автономная некоммерческая организация «Ветеранские вести» попросила СК проверить слова. В организации сочли, что текст представляет русских женщин в негативном свете и указали на национальность певицы.

В марте Manizha также опубликовала ответ хейтерам в Instagram, который был снят в формате псевдорасследования.

Manizha Евровидение результаты
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