Manizha оценила результаты полуфинала Евровидения

Певица Manizha, которая представляет Россию на Евровидении, назвала изматывающими последние два месяца и сказала, что в финале будет «чуть более сумасшедшей», чем сейчас. Это заявление певица сделал на пресс-конференции по итогам полуфинала конкурса. Видео опубликовано на YouTube-канале Wiwibloggs.

«Эти два месяца были немного изматывающими, потому что у нас было много-много хейтеров. Мне не нравится это слово — «хейтеры». Давайте назовем их «нелюбителями». Была ксенофобия, но были и люди, которые говорили, что я никогда не пройду с этой песней на русском языке», — сказала певица.

Она напомнила, что 18 лет назад на русском на Евровидении выступила группа «Тату». Тогда коллектив занял третье место. Manizha добавила, что гордится тем, что она «русская женщина, которая поет на русском языке».

На вопрос о том, какой у нее дальнейший план участия в конкурсе певица ответила, что собирается «быть собой».