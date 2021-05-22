Кличко оценил отношения с Зеленским

Мэр Киева Виталий Кличко не подтвердил, что между ним и президентом Украины Владимиром Зеленским есть конфликт. Об этом он заявил в интервью изданию «Бабель».

«У меня нет конфликта с Владимиром Зеленским. У нас периодически возникают обострения», — сказал Кличко.

По словам мэра Киева, ранее его обвинили в том, что кто-то предлагал деньги главе офиса президента за то, чтобы меня не уволили.

Второе обострение касалось ситуации, возникшей в День флага, когда Кличко провел торжественные мероприятия раньше Зеленского. Третье, утверждает мэр, связанно с заявлением администрации Киева о закупке вакцины от коронавируса.