Пранкер Вован сообщил о розыгрыше Зеленского от имени Кличко

«Ерундовый, в общем-то, пранк, ничего сложного. Зеленский пользуется мобильным телефоном, его прямой найти не составило труда», — рассказал Кузнецов.
Запись загружена в YouTube, ссылку на нее опубликовал Столяров на своей странице в Facebook.
На записи человек, представившись Виталием Владимировичем Кличко, якобы разговаривает с Зеленским (голос на проводе похож на голос украинского президента). «Владимир Александрович, [это] Виталий Владимирович Кличко. Я хочу сказать, что завтра я хочу написать заявление о своем уходе», — говорит пранкер. Человек с голосом Зеленского замечает в ответ: «Виталий Владимирович, полпервого ночи».
«Кличко» извиняется, но настаивает, что он только сейчас принял решение об отставке, и просит отнестись к этому с пониманием. «Украинский лидер» отвечает, что это решение «Кличко».
Свое решение пранкер под видом киевского мэра объясняет тем, что он «устал терпеть давление» со стороны президента. «Мое [давление]?» — переспрашивает человек с голосом Зеленского. «Вы меня публично пытаетесь унижать всячески», — продолжает «мэр». Голос, похожий на голос Зеленского, говорит, что это для него новость, и предлагает «завтра созвониться».
«Кличко» отказывается и предлагает встретиться на следующий день, его собеседник соглашается. Тогда он спрашивает «Зеленского», согласится ли он с тем, что тот оставит пост. «Чтобы по-дружески расстаться», — говорит пранкер. Человек с голосом Зеленского предлагает поговорить завтра и вешает трубку.
В мае 2020 года пранкеры Вован и Лексус рассказали о розыгрыше мэра Праги Зденека Гржибы от имени Кличко. Пранкеры позвонили мэру на фоне скандала с демонтажем памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу. При этом в ходе разговора собеседник пранкеров понял, что это розыгрыш, но продолжил говорить с ними.