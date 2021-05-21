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Общество ,  
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Пранкер Вован сообщил о розыгрыше Зеленского от имени Кличко

Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) (слева направо)
Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) (слева направо) (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли президента Украины Владимира Зеленского, позвонив ему от имени мэра Киева Виталия Кличко, однако этот розыгрыш не свежий, рассказал РБК Кузнецов.

По его словам, они решили опубликовать видео пранка на фоне слов Зеленского.

«Это не свежая запись, не вчерашняя, мы ее никогда не выкладывали раньше. Честно говоря, не считаем ее какой-то выдающейся. По новостям сейчас пошло, что Зеленский говорит, что Кличко ему звонит и зовет на встречи, вот и решили выложить», — объяснил пранкер.

Он добавил, что найти номер телефона президента Украины было несложно.

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Виталий Кличко

«Ерундовый, в общем-то, пранк, ничего сложного. Зеленский пользуется мобильным телефоном, его прямой найти не составило труда», — рассказал Кузнецов.

Запись загружена в YouTube, ссылку на нее опубликовал Столяров на своей странице в Facebook.

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На записи человек, представившись Виталием Владимировичем Кличко, якобы разговаривает с Зеленским (голос на проводе похож на голос украинского президента). «Владимир Александрович, [это] Виталий Владимирович Кличко. Я хочу сказать, что завтра я хочу написать заявление о своем уходе», — говорит пранкер. Человек с голосом Зеленского замечает в ответ: «Виталий Владимирович, полпервого ночи».

«Кличко» извиняется, но настаивает, что он только сейчас принял решение об отставке, и просит отнестись к этому с пониманием. «Украинский лидер» отвечает, что это решение «Кличко».

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Свое решение пранкер под видом киевского мэра объясняет тем, что он «устал терпеть давление» со стороны президента. «Мое [давление]?» — переспрашивает человек с голосом Зеленского. «Вы меня публично пытаетесь унижать всячески», — продолжает «мэр». Голос, похожий на голос Зеленского, говорит, что это для него новость, и предлагает «завтра созвониться».

«Кличко» отказывается и предлагает встретиться на следующий день, его собеседник соглашается. Тогда он спрашивает «Зеленского», согласится ли он с тем, что тот оставит пост. «Чтобы по-дружески расстаться», — говорит пранкер. Человек с голосом Зеленского предлагает поговорить завтра и вешает трубку.

В мае 2020 года пранкеры Вован и Лексус рассказали о розыгрыше мэра Праги Зденека Гржибы от имени Кличко. Пранкеры позвонили мэру на фоне скандала с демонтажем памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу. При этом в ходе разговора собеседник пранкеров понял, что это розыгрыш, но продолжил говорить с ними.

пранкеры Вован и Лексус Владимир Зеленский Виталий Кличко розыгрыш новости
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