Пранкер Вован сообщил о розыгрыше Зеленского от имени Кличко

Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) (слева направо) (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли президента Украины Владимира Зеленского, позвонив ему от имени мэра Киева Виталия Кличко, однако этот розыгрыш не свежий, рассказал РБК Кузнецов.

По его словам, они решили опубликовать видео пранка на фоне слов Зеленского.

«Это не свежая запись, не вчерашняя, мы ее никогда не выкладывали раньше. Честно говоря, не считаем ее какой-то выдающейся. По новостям сейчас пошло, что Зеленский говорит, что Кличко ему звонит и зовет на встречи, вот и решили выложить», — объяснил пранкер.

Он добавил, что найти номер телефона президента Украины было несложно.