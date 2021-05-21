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Общество ,  
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В Азовском море начали бурить скважины для водоснабжения Крыма

Фото: Кирилл Чаплинский / ТАСС
Фото: Кирилл Чаплинский / ТАСС

Экипаж одного из российских научно-исследовательских судов начал бурить дно Азовского моря, чтобы исследовать запасы пресной воды, сообщил вице-премьер Республики Крым Евгений Кабанов, передает ТАСС.

По словам Кабанова, наличие воды подтверждено данными геологоразведки, а к 1 июля будет известно ее качество.

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Фото:Константин Михальчевский / РИА Новости

В марте вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что в апреле должно начаться бурение на дне Азовского моря первых скважин для подачи воды в Крым. Генеральный директор Росгеологии Сергей Горьков сообщил, что на территории самого полуострова уже пробурено 26 артезианских скважин.

«Первые исследования показывают, что есть палеорусла реки Дон. Какого качества эта вода, какой дебет там возможно добывать, пока никто не знает», — сообщил в апреле глава республики Сергей Аксенов.

В мае он объявил, что острая фаза с дефицитом воды в Крыму. «Острая фаза сохраняется только в Алуште, где действует режим подачи воды — два часа утром, три вечером», — пояснил Аксенов. Он добавил, что на полуострове планируется построить два новых водохранилища: одно для нужд Симферополя, второе — Алушты. Также в районе Ялты будут строить опреснительную установку. И обещал, что с 1 июня жители Ялты смогут получать воду круглосуточно (до 1 мая воду в городе получали три часа утром и три вечером).

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До 2014 года вода в Крым поступала из Днепра по Северо-Крымскому каналу. Она обеспечивала 85% потребности сельского хозяйства в пресной воде. В 2014 году Украина перекрыла шлюзы Северо-Крымского канала, а в 2017 году в Херсонской области построили дамбу, которая перекрыла канал.

Азовское море Крым Кабанов пресная вода скважины
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