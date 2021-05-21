В Азовском море начали бурить скважины для водоснабжения Крыма

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Экипаж одного из российских научно-исследовательских судов начал бурить дно Азовского моря, чтобы исследовать запасы пресной воды, сообщил вице-премьер Республики Крым Евгений Кабанов, передает ТАСС.

По словам Кабанова, наличие воды подтверждено данными геологоразведки, а к 1 июля будет известно ее качество.

В марте вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что в апреле должно начаться бурение на дне Азовского моря первых скважин для подачи воды в Крым. Генеральный директор Росгеологии Сергей Горьков сообщил, что на территории самого полуострова уже пробурено 26 артезианских скважин.

«Первые исследования показывают, что есть палеорусла реки Дон. Какого качества эта вода, какой дебет там возможно добывать, пока никто не знает», — сообщил в апреле глава республики Сергей Аксенов.