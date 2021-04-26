Глава Крыма сообщил о запасах пресной воды под дном Азовского моря

Мужчина на набережной Азовского моря (Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press)

В ходе исследований в Азовском море было установлено, что под его дном есть пресная вода. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, его слова передает «КрымИнформ».

«Первые исследования показывают, что есть палеорусла реки Дон. Какого качества эта вода, какой дебет там возможно добывать, пока никто не знает», — сказал Аксенов.

По его словам, в июне станут известны результаты исследований, которые определят качество этой воды.

В марте вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что в апреле должно начаться бурение на дне Азовского моря первых скважин для подачи воды в Крым. Генеральный директор Росгеологии Сергей Горьков сообщал, что на территории полуострова было уже пробурено больше 26 скважин.