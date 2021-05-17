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Общество ,  
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Аксенов сообщил о пройденной острой фазе с дефицитом воды в Крыму

Крым прошел острую фазу с дефицитом воды для нужд населения. Об этом сообщил глава полуострова Сергей Аксенов в эфире канала «Миллет».

«Острую фазу прошли. Острая фаза сохраняется только в Алуште, где действует режим подачи воды — два утром, три вечером», — пояснил Аксенов.

Он также добавил, что на полуострове планируется построить два новых водохранилища. Одно для нужд Симферополя, второе — Алушты.

В водохранилищах Симферополя накопили воды на 8 месяцев
Политика
Фото:Сергей Мальгавко / ТАСС

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что Россия без участия Украины сможет решить проблему с обеспечением Крыма питьевой водой на этот и ближайшие годы. Среди дальнейших шагов по обеспечению полуострова пресной водой он назвал бурение со дна Азовского моря.

Проблемы с пресной водой в Крыму возникли в 2017 году. До того как полуостров вошел в состав России, вода в Крым поступала со стороны Украины из Днепра по Северо-Крымскому каналу. В 2017 году украинские власти построили дамбу в Херсонской области, которая полностью перекрыла пресное водоснабжение для полуострова. В октябре 2020 года власти Севастополя ввели режим повышенной готовности из-за сокращения запасов воды.

Крым Сергей Аксенов вода дефицит
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