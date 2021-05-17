Аксенов сообщил о пройденной острой фазе с дефицитом воды в Крыму

Крым прошел острую фазу с дефицитом воды для нужд населения. Об этом сообщил глава полуострова Сергей Аксенов в эфире канала «Миллет».

«Острую фазу прошли. Острая фаза сохраняется только в Алуште, где действует режим подачи воды — два утром, три вечером», — пояснил Аксенов.

Он также добавил, что на полуострове планируется построить два новых водохранилища. Одно для нужд Симферополя, второе — Алушты.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что Россия без участия Украины сможет решить проблему с обеспечением Крыма питьевой водой на этот и ближайшие годы. Среди дальнейших шагов по обеспечению полуострова пресной водой он назвал бурение со дна Азовского моря.