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Alphabet $1 385 (+10,09%) прогноз Barclays Capital к 26.07.20
3M $195 (+11,06%) прогноз CFRA к 02.05.20
Евро/Доллар $1,13 (+1,44%) прогноз Wells Fargo Securities к 30.09.19
PayPal $135 (+15,9%) прогноз Wells Fargo Securities к 25.07.20
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Пранкер Лексус позвонил украинскому генералу от имени Зеленского

Пранкер Алексей Столяров (Лексус) от имени президента Украины Владимира Зеленского дозвонился главе полиции Днепровской области Виталию Глуховере. Аудиозапись на YouTube опубликовало издание «Страна.ua». В разговоре с РБК Столяров подтвердил факт звонка Глуховере от имени Зеленского.

В субботу президент Украины поручил главе МВД Арсену Авакову уволить Глуховерю после публикации в Сети видео с его автомобилем, которое датировано июлем 2018 года. На записи сотрудники патрульной службы остановили черный Range Rover за нарушение ПДД, за рулем сидел водитель Глуховери. Через некоторое время полицейских задержали прибывшие на место бойцы спецподразделения КОРД, их доставили в кабинет Глуховери, который провел с ними беседу.

Политика
Зеленский поручил Авакову уволить генерала после видео с его машиной

После публикации видео Госбюро расследований возбудило уголовное дело о превышении Глуховерей полномочий, ему грозит до восьми лет тюрьмы.

По информации «Страны.ua», изначально Глуховере от имени журналиста дозвонился пранкер Владимир Кузнецов (Вован), который спросил о незаконных действиях генерала и его сотрудников. «Я считаю, что это российская пропаганда», — ответил генерал.

Лексус от имени Зеленского поинтересовался у генерала о том, откуда появилось видео с его автомобилем. «Я не понимаю, очень много блогеров, как они это выставили...», — ответил Глуховеря. После вопроса об уходе в отставку он заявил о желании поступить «в соответствии с законом».

Теги: пранкер, Владимир Зеленский, Днепропетровск
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