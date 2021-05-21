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Город ,  
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В парках Москвы ограничат скорость передвижения на электросамокатах

Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

В Москве планируют ограничить скорость самокатов, гироскутеров, электровелосипедов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ) в парках и иных общественных пространствах. Об этом, как передает ТАСС, заявил председатель Московской городской думы Алексей Шапошников.

Как рассказал Шапошников, в правилах дорожного движения (ПДД) и в специальном постановлении правительства Москвы планируют предусмотреть скоростные режимы и требования к средствам индивидуальной мобильности в парковых зонах, а также условия запрета пользования СИМ.

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Фото:Константин Михальчевский / РИА Новости

В ПДД могут внести требования к управляющим СИМ ограничить скорость до 25 км/ч, а при совмещенном движении с пешеходами — до 7 км/ч, оставляя за пешеходами приоритетное право передвижения.

«СИМ не являются транспортным средством, им запрещается движение по автомагистралям, для них вводятся специальные дорожные знаки и таблички», — сказал Шапошников.<...> Нельзя использовать СИМ в состоянии алкогольного или иного опьянения», — сказал он.

Кроме того, для управляющих СИМ могут ввести отдельные дорожные знаки и дорожки в парках, а также предлагается создание отдельной площадки для обучающихся управлению электросамокатами, гироскутерами и велосипедами.

Департамент транспорта уже представил карту зон, где скорость движения при аренде самокатов городских сервисов будет автоматически снижаться. Это ограничение уже работает при аренде в Whoosh. «В Сокольниках, на ВДНХ, в Парке Горького, центральной части города — в Театральном проезде и на Большой Лубянке — скорость движения будет автоматически снижаться до 15 км/ч», — сообщил дептранс.

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В ноябре прошлого года Минтранс и МВД выступили с предложением ограничить скорость электросамокатов и гироскутеров в России до 20 км/ч, а также ввести штрафы за нарушения ПДД. В новом законопроекте предусматривался приоритет пешеходов над СИМ и введение новых дорожных знаков, регулирующие движение самокатов.

Инициативу поддержали в Совфеде. По словам сенатора Александра Башкина, ограничение скорости самокатов — «необходимая мера», которая поможет снизить количество травм и несчастных случаев на улицах. Башкин сослался на опыт Санкт-Петербурга, где 11 мая городской комитет по транспорту определил, что скорость движения самокатов в Петербурге ограничат 15 км/ч, а их парковку на пути следования горожан у метро запретят.

Москва Мосгордума самокаты Алексей Шапошников ПДД
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