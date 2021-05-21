В парках Москвы ограничат скорость передвижения на электросамокатах

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В Москве планируют ограничить скорость самокатов, гироскутеров, электровелосипедов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ) в парках и иных общественных пространствах. Об этом, как передает ТАСС, заявил председатель Московской городской думы Алексей Шапошников.

Как рассказал Шапошников, в правилах дорожного движения (ПДД) и в специальном постановлении правительства Москвы планируют предусмотреть скоростные режимы и требования к средствам индивидуальной мобильности в парковых зонах, а также условия запрета пользования СИМ.

В ПДД могут внести требования к управляющим СИМ ограничить скорость до 25 км/ч, а при совмещенном движении с пешеходами — до 7 км/ч, оставляя за пешеходами приоритетное право передвижения.

«СИМ не являются транспортным средством, им запрещается движение по автомагистралям, для них вводятся специальные дорожные знаки и таблички», — сказал Шапошников.<...> Нельзя использовать СИМ в состоянии алкогольного или иного опьянения», — сказал он.