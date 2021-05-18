«ВКонтакте» и «Ситимобил» запустили прокат самокатов

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«ВКонтакте» и компания «Ситимобил» запустили первый сервис аренды электросамокатов в соцсети «Прокат ВКонтакте». Партнером выступил кикшеринг Urent. Об этом сообщили РБК в пресс-службе соцсети.

Уточняется, что новый сервис будет развиваться по модели агрегатора. В будущем к нему планируется подключить и других партнеров-вендоров аренды самокатов.

«Прокат ВКонтакте» можно найти во вкладке «Сервисы» в суперприложении VK. Это первый пример интеграции сервиса микромобильности в соцсети», — говорится в сообщении.

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