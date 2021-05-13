В Совфеде предложили ограничить скорость самокатов

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Скорость самокатов следует ограничить на законодательном уровне, предложил сенатор Александр Башкин.

«Ограничение скорости самокатов — абсолютно правильная и необходимая людям мера. Увеличившееся количество разных средств передвижения — самокатов, велосипедов, гироскутеров — уже привело к росту травматизма как пешеходов, так и самих владельцев этих средств», — заявил Башкин «РИА Новости».

По его словам, некоторые регионы уже вводят ограничения скорости самокатов. Он добавил, что этот опыт можно перенести на федеральный уровень.

11 мая комитет по транспорту Санкт-Петербурга определил, что скорость движения самокатов в Петербурге ограничат 15 км/ч, а их парковку на пути следования горожан у метро запретят.