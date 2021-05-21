Песков не исключил встречи Путина и Маска

Илон Маск (Фото: Michele Tantussi / Reuters)

Встреча президента России Владимира Путина и главы SpaceX Илона Маска может состояться, однако ее подготовка пока не ведется. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Пока нет, мы надеемся, со временем когда-нибудь будет», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

Песков также отрицательно ответил на вопрос о том, ведется ли уже какая-либо подготовка такой возможной встречи. По его словам, формат возможного общения еще не определен.

14 февраля Илон Маск на своей странице в Twitter пригласил Владимира Путина провести встречу в социальной сети Clubhouse. «Было бы большой честью поговорить с вами», — написал предприниматель на русском языке. Песков тогда назвал предложение «интересным», но сообщил, что президент России не использует социальные сети.