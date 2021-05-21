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Общество ,  
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В Москве временно закрыли два «Макдоналдса» из-за нарушений по COVID-19

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Фото: Станислав Красильников / ТАСС
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Специалисты управления Роспотребнадзора по Москве выявили нарушения противоэпидемического режима в 33 ресторанах общественного питания «Макдоналдс», два ресторана временно опечатали. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Из проверенных предприятий 33 ресторана работали с нарушениями противоэпидемического режима в условиях сохраняющейся угрозы распространения новой коронавирусной инфекции», — уточняется на сайте.

В частности, специалисты не обнаружили в этих заведениях требуемого контроля за соблюдением социальной дистанции на входе, при обслуживании и посадке людей, проверку температуры и наличия масок у посетителей на входе, санитайзеров, а также выявили другие нарушения.

В результате были составлены 33 административных протокола, а два московских ресторана по адресам: ул. Хабаровская, д.15, стр.1 и ул. Зеленодольская д.38, были опечатаны.

«Известия Hall» в Москве опечатают за нарушения мер по COVID
Общество
Фото:izvestiya-hall.ru

Проверки проводились 17–19 мая. Всего, по информации ведомства, были проверены 83 ресторана, из которых 48 принадлежали ООО «Макдоналдс» и 35 — «ЗАО «Москва-Макдоналдс».

В компании «Макдоналдс» РБК сообщили, что все рестораны сети работают с соблюдением комплекса усиленных антиковидных мер, который дополняется в каждом регионе в соответствии с требованиями контролирующих органов и региональных властей. «Также мы постоянно находимся в контакте с Роспотребнадзором, чтобы обеспечить полное соответствие наших мер текущим предписаниям», — добавили там.

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«Макдоналдс» начал тестировать измерение температуры посетителей в Москве
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Фото:Александр Авилов / АГН «Москва»

В марте прошлого года «Макдоналдс» впервые представил властям схему обслуживания клиентов при карантине. Так, обслуживание в период ограничений проводили только навынос, по безналичной оплате и из специальной бесконтактной зоны выдачи.

коронавирус Роспотребнадзор Москва новости Макдональдс
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