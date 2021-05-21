В Москве временно закрыли два «Макдоналдса» из-за нарушений по COVID-19

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Специалисты управления Роспотребнадзора по Москве выявили нарушения противоэпидемического режима в 33 ресторанах общественного питания «Макдоналдс», два ресторана временно опечатали. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Из проверенных предприятий 33 ресторана работали с нарушениями противоэпидемического режима в условиях сохраняющейся угрозы распространения новой коронавирусной инфекции», — уточняется на сайте.

В частности, специалисты не обнаружили в этих заведениях требуемого контроля за соблюдением социальной дистанции на входе, при обслуживании и посадке людей, проверку температуры и наличия масок у посетителей на входе, санитайзеров, а также выявили другие нарушения.

В результате были составлены 33 административных протокола, а два московских ресторана по адресам: ул. Хабаровская, д.15, стр.1 и ул. Зеленодольская д.38, были опечатаны.