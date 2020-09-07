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Пандемия коронавируса ,  
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«Макдоналдс» начал тестировать измерение температуры посетителей в Москве

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

«Макдоналдс» запустил в тестовом режиме систему бесконтактного измерения температуры посетителей на входе в один из ресторанов сети в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на компанию.

«На входе в «Макдоналдс» на «Менделеевской» в тестовом режиме установлено решение от VisionLabs Thermo, которое применяется для замера температуры всех входящих на предприятие людей», — пояснил собеседник агентства.

В компании уточнили, что данные о температуре выводятся на компьютер, связанный с камерой, благодаря чему сотрудник на входе сможет быстро определить посетителя с повышенной температурой.

Представитель «Макдоналдса» подчеркнул, что персональные данные при этом не собираются и не хранятся.

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Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Во время пандемии коронавируса «Макдоналдс» не раз вводил меры по поддержке своих сотрудников. Так, в конце мая сеть ресторанов объявила о повышении зарплат своим сотрудникам и сохранении рабочих мест. В конце июля руководство компании приняло решение премировать всех сотрудников, работавших во время эпидемии в апреле и мае.

Другие компании также вводили меры по поддержке своих сотрудников. К примеру, компания KFC решила выплатить компенсацию в размере $1 тыс. всем российским сотрудникам, которые пострадали от коронавируса.
 

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Теги: Макдоналдс, Москва, тестирование, температура
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