«Макдоналдс» начал тестировать измерение температуры посетителей в Москве

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

«Макдоналдс» запустил в тестовом режиме систему бесконтактного измерения температуры посетителей на входе в один из ресторанов сети в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на компанию.

«На входе в «Макдоналдс» на «Менделеевской» в тестовом режиме установлено решение от VisionLabs Thermo, которое применяется для замера температуры всех входящих на предприятие людей», — пояснил собеседник агентства.

В компании уточнили, что данные о температуре выводятся на компьютер, связанный с камерой, благодаря чему сотрудник на входе сможет быстро определить посетителя с повышенной температурой.

Представитель «Макдоналдса» подчеркнул, что персональные данные при этом не собираются и не хранятся.