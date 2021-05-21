Россияне в 2020 году реже меняли ФИО

В России в 2020 году сократилось число записей актов о перемене имени, фамилии и отчества по сравнению с 2019 годом. Об этом RT рассказали в пресс-службе Минюста.

В прошлом году было сделано 82 416 записей актов, тогда как в 2019 году — 91 333 записи. При этом, в первом квартале 2021 года в России сделано уже 25 654 записи актов.

Переменить ФИО имеет право лицо, достигшее 14-летнего возраста, согласно ФЗ «Об актах гражданского состояния».

В 2020 году в Отделах записи актов гражданского состояния (ЗАГС) Москвы дважды вводились ограничения на церемонии регистрации брака из-за коронавируса. Так, в марте прошлого года количество гостей, не считая молодоженов, было ограничено до пяти. Регистрировать браки в торжественной обстановке вновь разрешили 23 июня. Однако в середине ноября ЗАГСы вновь вернулись к мартовским ограничениям. Они были сняты в феврале.