Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 21 мая
USD ЦБ: 73,6 (-0,08) Инвестиции, 20 мая, 12:26
Курс евро на 21 мая
EUR ЦБ: 89,77 (-0,33) Инвестиции, 20 мая, 12:26
Россияне в 2020 году реже меняли ФИО Общество, 09:35 Турбизнес пожаловался на невыплату грантов Ростуризмом Бизнес, 09:32 Упрощенный доступ вдвое повысил интерес москвичей к электронным медкартам Город, 09:31 Цены на московские новостройки почти на пике. Что делать инвесторам Pro, 09:31 Собянин заявил о минимальной доле привитых в Москве в сравнении с Европой Общество, 09:21 Власти Венгрии решили отменить комендантский час и ношение масок Общество, 09:17 Лайфхаки астротуриста: как лучше всего наблюдать за звездами РБК и ПСБ, 09:14 Колумбию лишили права проведения Кубка Америки по футболу Спорт, 09:01 Роскомнадзор предложил сделать функцию «родительский контроль» бесплатной Технологии и медиа, 09:00 Какую угрозу несут молодые компании ИТ-гигантам — The Economist Pro, 08:56 Мир в Палестине, санкции по Nord Stream 2 реанимируют. Главное за ночь Общество, 08:52 Минздрав Японии одобрил применение вакцин Moderna и AstraZeneca от COVID Общество, 08:49 Как некоммерческие организации помогают обществу влиять на будущее РБК и Фонд Потанина, 08:45 РПЛ опередила топ-5 европейских чемпионатов по росту уровня доходов Спорт, 08:44
Подключи подписку МТС Premium и получи 30 дней на РБК Pro бесплатно
Более 50 млн. треков в МТС Music Онлайн-кинотеатр KION Безлимитный мобильный интернет РБК Pro в подарок*
РБК Pro* МТС Music Безлимитный мобильный интернет Онлайн-кинотеатр KION
Подключить за 199 р/мес
*Акция проводится с 11.05.2021 по 27.05.2021 Подробные условия акции на  https://premium.mts.ru/
Общество ,  
0 

Россияне в 2020 году реже меняли ФИО

В России в 2020 году сократилось число записей актов о перемене имени, фамилии и отчества по сравнению с 2019 годом. Об этом RT рассказали в пресс-службе Минюста.

В прошлом году было сделано 82 416 записей актов, тогда как в 2019 году — 91 333 записи. При этом, в первом квартале 2021 года в России сделано уже 25 654 записи актов.

В Таджикистане решили запретить русифицировать имена
Общество
Фото:Амир Исаев / РИА Новости

Переменить ФИО имеет право лицо, достигшее 14-летнего возраста, согласно ФЗ «Об актах гражданского состояния».

В 2020 году в Отделах записи актов гражданского состояния (ЗАГС) Москвы дважды вводились ограничения на церемонии регистрации брака из-за коронавируса. Так, в марте прошлого года количество гостей, не считая молодоженов, было ограничено до пяти. Регистрировать браки в торжественной обстановке вновь разрешили 23 июня. Однако в середине ноября ЗАГСы вновь вернулись к мартовским ограничениям. Они были сняты в феврале.

Россия ФИО
Подключи подписку МТС Premium и получи 30 дней на РБК Pro бесплатно
Более 50 млн. треков в МТС Music Онлайн-кинотеатр KION Безлимитный мобильный интернет РБК Pro в подарок*
РБК Pro* МТС Music Безлимитный мобильный интернет Онлайн-кинотеатр KION
Подключить за 199 р/мес
*Акция проводится с 11.05.2021 по 27.05.2021 Подробные условия акции на  https://premium.mts.ru/
Материалы по теме
Работодатели стали реже заводить офисных питомцев
Общество
Российские компании стали реже требовать от работников быть трудоголиками
Бизнес
Жители Москвы из-за ограничений стали реже ходить в бары и клубы
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter