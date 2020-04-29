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В Таджикистане решили запретить русифицировать имена

Фото: Амир Исаев / РИА Новости
Фото: Амир Исаев / РИА Новости

Нижняя палата парламента Таджикистана (Маджлиси намояндагон) поддержала предложение правительства о запрете использования в фамилиях и отчествах новорожденных русскоязычных суффиксов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы парламента. 

«Свидетельства о рождении в Таджикистане будут выдаваться с исключением суффиксов, характерных для русского языка — «вич», «ов», «ев», «ева», «овна». Исключение делается для представителей национальных меньшинств», — говорится в сообщении.

Это решение не коснется тех граждан страны, которые уже получили документы с русифицированными именами. Дети, у которых в свидетельстве о рождении используются русские суффиксы, смогут получить паспорт с ними.

Материал дополняется.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Таджикистан, имена детей, русский язык, постсоветское пространство
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