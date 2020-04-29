Новости без коронавируса , 29 апр, 13:26
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В Таджикистане решили запретить русифицировать имена
Нижняя палата парламента Таджикистана (Маджлиси намояндагон) поддержала предложение правительства о запрете использования в фамилиях и отчествах новорожденных русскоязычных суффиксов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы парламента.
«Свидетельства о рождении в Таджикистане будут выдаваться с исключением суффиксов, характерных для русского языка — «вич», «ов», «ев», «ева», «овна». Исключение делается для представителей национальных меньшинств», — говорится в сообщении.
Это решение не коснется тех граждан страны, которые уже получили документы с русифицированными именами. Дети, у которых в свидетельстве о рождении используются русские суффиксы, смогут получить паспорт с ними.
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