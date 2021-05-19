Выступление Manizha стало самым популярным в YouTube «Евровидения-2021»

Певица Manizha (Фото: Sander Koning / EPA / ТАСС)

Ролик с записью выступления российской певицы Manizha на первом полуфинале конкурса «Евровидение-2021» к утру 19 мая стал самым популярным на YouTube-канале конкурса. За девять часов с момента публикации он набрал свыше 730 тыс. просмотров.

Выступление конкурсантов состоялось в ночь на 19 мая, Maniza по его итогам успешно прошла в финал соревнования.

На момент публикации материала видео набрало больше 63 тыс. лайков и 7,1 тыс. дизлайков.

На втором месте по популярности — выступление украинской электро-фолк группы Go_A. У него более 515 тыс. просмотров с момента публикации, 47 тыс. лайков и 3,2 тыс. дизлайков.