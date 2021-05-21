Вильфанд уточнил сроки «опасного солнца» в регионах России

В некоторых регионах России 21, 23 и 24 мая ожидается опасное повышение ультрафиолетового излучения от Солнца. Об этом рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Индекс [ультрафиолетового излучения] восемь будет проявляться в северо-кавказских республиках и на самом юге Краснодарского края днем 21 мая. Будет такой опасный день», — предупредил синоптик.

23 мая индекс излучения поднимется до шести-семи в Тамбовской, Липецкой, Воронежской и Белгородской областях, Северо-Кавказском и Южных федеральных округах. В то же время высокий индекс прогнозируется в Пензенской, Ульяновской, Оренбургской, на юге Саратовской областей, в Еврейском автономном округе и на юге Хабаровского края.

В регионах Горного Алтая индекс достигнет отметки будет «очень высоким» 23 и 24 мая. «Очень высоким» считается уровень от восьми до десяти.