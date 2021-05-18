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Общество ,  
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Вильфанд предупредил о рекордной за 140 лет жаре в Москве

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Воздух в Москве 18 мая прогреется до +32 °С, что может стать рекордным значением для этого дня за всю историю метеонаблюдений. Об этом заявил РБК научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«В центре европейской России будет очень тепло, температура прогнозируется выше рекордных значений за все 143 года метеонаблюдений. Она будет от +30 до +32 °С», — заявил Вильфанд.

По его словам, ранее рекорд для этого дня составлял +29,1 °С, зафиксирован он был еще в конце XIX века.

«Я бы также отметил, что теплыми будут не только дневные температуры, но и ночные, в ночь на 18 мая температура будет от +17 до +18 °С», — добавил Вильфанд.

По его словам, такая ночная температура соответствует самой теплой пятидневке июля, причем не в центральной России, а в Краснодарском крае.

Впрочем, по словам научного руководителя Гидрометцентра, уже 19 мая начнет холодать, а 20 числа дневная температура в Москве может упасть до +18 °С.

«Уже в среду станет немного облачнее, пойдут кратковременные дожди и около +25 °С, а к четвергу температура опустится до +18 — +20 °С», — добавил Вильфанд.

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17 мая температура воздуха на измерительной станции «Балчуг» в Москве поднималась до +30,5 °С, что стало рекордным значением для этого дня за 70 лет.

Погода Роман Вильфанд жара новости
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