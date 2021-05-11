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В Гидрометцентре спрогнозировали аномальное тепло в России

На этой неделе температура превысит климатическую норму в центре Европейской России, также аномальное тепло придет в Приволжский федеральный округ, на Урал и в Сибирь. Об этом сообщил «РИА Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, в течение всей недели в Центральном федеральном округе ожидается от 19 до 25 градусов.

«Понятно, что это летняя погода. Такая температура, конечно, выше нормы <...> В Москве 11 мая — примерно на два градуса, 12 мая — уже на три градуса, 13, 14, 15 — на 4,5 градусов выше нормы», — сказал Вильфанд.

Вильфанд сообщил о позволяющей отключать отопление погоде в Москве
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Он добавил, что в некоторых областях Северо-Западного федерального округа в начале недели из-за особенностей перемещения воздушных масс будет даже теплее, чем в центре Европейской России. Так, в Новгородской, Ленинградской, Вологодской и Калининградской областях температура будет выше, чем в Москве. Температуры в этих регионах составят 21-25 градусов.

Синоптик также отметил, что на среднем Поволжье будет на 6-8 градусов выше нормы, в западной Сибири — на 6-8 градусов. В Башкирии, Самарской области, Оренбургской области ожидается 27-32 градуса, в Пермской области 27-30 градусов.

Ранее Вильфанд говорил, что в погода Москве на этой неделе будет соответствовать условиям отключения отопления в городе, так как среднесуточная температура превысит 8 градусов. По его прогнозам, среднесуточная температура с столице может достигать даже 15 градусов. При этом синоптик не исключил возвращение холодов в регион, однако отметил, что это будут лишь кратковременные понижения температуры.

Роман Вильфанд Гидрометцентр Погода
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