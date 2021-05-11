В Гидрометцентре спрогнозировали аномальное тепло в России

На этой неделе температура превысит климатическую норму в центре Европейской России, также аномальное тепло придет в Приволжский федеральный округ, на Урал и в Сибирь. Об этом сообщил «РИА Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, в течение всей недели в Центральном федеральном округе ожидается от 19 до 25 градусов.

«Понятно, что это летняя погода. Такая температура, конечно, выше нормы <...> В Москве 11 мая — примерно на два градуса, 12 мая — уже на три градуса, 13, 14, 15 — на 4,5 градусов выше нормы», — сказал Вильфанд.

Он добавил, что в некоторых областях Северо-Западного федерального округа в начале недели из-за особенностей перемещения воздушных масс будет даже теплее, чем в центре Европейской России. Так, в Новгородской, Ленинградской, Вологодской и Калининградской областях температура будет выше, чем в Москве. Температуры в этих регионах составят 21-25 градусов.