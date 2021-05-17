Вильфанд предупредил о «супервысоких» температурах в регионах России

В ряде регионов России на этой неделе воздух прогреется до отметки выше 30 градусов. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает «РИА Новости».

«Южный федеральный округ, в Волгоградской, Астраханской областях, конечно, супервысокие температуры. <...> В Калмыкии тоже высокая», — отметил он, добавив, что на Ямале также будет на 10-12 градусов теплее нормы.

В Астраханской области в течение недели потеплеет до 31-36 градусов выше нуля. В Кировской, Саратовской, Самарской и Оренбургской областях температура поднимется до 30-35 градусов.

В Оренбургской области, по прогнозу Гидрометцентра, ожидается до 37 градусов. «Температура на Урале примерно на 10 градусов выше нормы», — добавил Вильфанд. В Свердловской области потеплеет до уровня 30-35 градусов, в Челябинской области — до 30-35 градусов, в Курганской и Тюменской областях — до 37 градусов.