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Вильфанд предупредил о «супервысоких» температурах в регионах России

В ряде регионов России на этой неделе воздух прогреется до отметки выше 30 градусов. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает «РИА Новости».

«Южный федеральный округ, в Волгоградской, Астраханской областях, конечно, супервысокие температуры. <...> В Калмыкии тоже высокая», — отметил он, добавив, что на Ямале также будет на 10-12 градусов теплее нормы.

В Астраханской области в течение недели потеплеет до 31-36 градусов выше нуля. В Кировской, Саратовской, Самарской и Оренбургской областях температура поднимется до 30-35 градусов.

В российские регионы пришла аномальная жара
Общество
Фото:Сергей Ермохин / ТАСС

В Оренбургской области, по прогнозу Гидрометцентра, ожидается до 37 градусов. «Температура на Урале примерно на 10 градусов выше нормы», — добавил Вильфанд. В Свердловской области потеплеет до уровня 30-35 градусов, в Челябинской области — до 30-35 градусов, в Курганской и Тюменской областях — до 37 градусов.

В Ростовской области и в Краснодарском крае, наоборот, похолодает. Там температура воздуха не должна составить более 20-25 градусов. В Алтайском крае, в Омской области температура достигнет 28 градусов.

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Как предупредил Вильфанд, в некоторых регионах россиян также ожидает в ближайшие дни опасное повышение ультрафиолетового солнечного излучения. В Липецкой, Белгородской, Воронежской и Тамбовской областях и практически во всем Северо-Кавказском федеральном округе индекс такого излучения вырастет до отметки 6-7. Синоптик указал, что подобное излучение вредит глазам и кожи человека.

В Сочи и Владивостоке индекс будет достигать 8 единиц. Кроме того, излучение опасно увеличится на юге Пензенской, Саратовской, Самарской областей, на юге Башкирии, юге Хабаровского края и в Приморском крае.

Роспотребнадзор посоветовал в целях безопасности в жару стараться реже ездить на транспорте, выбирая время для поездок утром или вечером. Кроме того, рекомендуется пить 1,5 л жидкости в день, но избегать алкоголя, газировок и сладких напитков. Жирную пищу лучше заменить более легкими аналогами.

жара Погода Гидрометцентр Роман Вильфанд
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