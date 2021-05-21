Минобороны заявило о попытках Чехии уменьшить роль СССР в ВОВ

Министерство обороны России рассекретило архивные документы о роли Красной армии в освобождении Чехии от немецких оккупантов во время Второй Мировой войны. Материалы доступны в специальном разделе «…И Прага была спасена. Не вправе забыть, переписать, исказить» на сайте военного ведомства.

«На протяжении последних лет в угоду политической конъектуре в Чехии активно пытаются умалить решающую роль Красной Армии при освобождении страны в годы Второй Мировой войны», — отметило военное ведомство.

Минобороны указало, что чешские власти убирают или частично изменяют скульптуры, памятники и музейные комплексы, посвященные советским военнослужащим, погибшим при освобождении Чехии. Так, памятные символы-навершия в форме пятиконечных звезд во время реконструкции заменяют на звезды в цвет камня на поверхности объекта. Затем на их место ставят лавровые венцы. Благодарности в адрес Красной Армии меняются на подпись: «жертвам войны».