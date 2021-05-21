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Минобороны заявило о попытках Чехии уменьшить роль СССР в ВОВ

Министерство обороны России рассекретило архивные документы о роли Красной армии в освобождении Чехии от немецких оккупантов во время Второй Мировой войны. Материалы доступны в специальном разделе «…И Прага была спасена. Не вправе забыть, переписать, исказить» на сайте военного ведомства.

«На протяжении последних лет в угоду политической конъектуре в Чехии активно пытаются умалить решающую роль Красной Армии при освобождении страны в годы Второй Мировой войны», — отметило военное ведомство.

Минобороны рассекретило документы по штурму Берлина
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Берлин, 2 мая 1945 г.

Минобороны указало, что чешские власти убирают или частично изменяют скульптуры, памятники и музейные комплексы, посвященные советским военнослужащим, погибшим при освобождении Чехии. Так, памятные символы-навершия в форме пятиконечных звезд во время реконструкции заменяют на звезды в цвет камня на поверхности объекта. Затем на их место ставят лавровые венцы. Благодарности в адрес Красной Армии меняются на подпись: «жертвам войны».

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Фото:Олег Яковлев / РБК

В качестве негативного примера ведомство указало изменения в Национальном мемориале на Виткове в Праге. Находящиеся у мемориального комплекса скульптуры, посвященные красноармейцам, в рамках реконструкции убрали. Советскую символику внутри здания задрапировали, исторические экспонаты, связанные с СССР, частично перенесли в запасники, «Зал Красной Армии» переименовали в «Зал освобождения».

«На территории Чехии захоронено более 50 тыс. советских воинов, погибших при освобождении Чехословакии во время Второй мировой войны. На территории страны находится свыше 1,2 тыс. советских воинских захоронений», — напомнило российское министерство.

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В новом разделе Минобороны представлены учетные карточки некоторых крупных воинских захоронений красноармейцев на территории Чехии, информация о потерях во время наступления советских войск на Прагу, описания других боев. Кроме того, упоминается помощь СССР мирному населению Чехии в тяжелый военный период.

Весной 2020-го к 75-летию годовщины победы в Великой Отечественной войне Минобороны России рассекретило документы об освобождении Праги. Были опубликованы боевые журналы, приказы, донесения, касающиеся Пражской наступательной операции, а также наградные листы и документы, свидетельствующие об оказании помощи в восстановлении жизни населения.

Чехия Прага Минобороны Великая Отечественная война нацисты
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