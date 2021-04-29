СК завел дело из-за осквернения памятника советским воинам в Чехии

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Российские следователи возбудили дело из-за осквернение памятника советским воинам-освободителям в чешском городе Брно. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

По факту осквернения памятника завели дело по ст. 354.1 УК (публичное осквернение символов воинской славы России). СК ищет причастных к этому преступлению.

21 апреля неизвестные люди краской нанесли надписи на памятник 1955 года, который установлен в память о советских солдатах, погибших при освобождении Чехословакии от нацистов. Памятник расположен на Моравской площади.

Тогда посольство России в Чехии заявило о своем разочаровании далеко не первым случаем, связанным с осквернением мемориалов красноармейцам. «Глубоко аморально оскорблять память павших за свободу Чехословакии, поддавшись волне русофобской истерии, развернувшейся в последнее время в чешских СМИ», — говорится в сообщении посольства в Facebook.

В посольстве потребовали от руководства города в самые короткие сроки ликвидировать последствия и принять меры по недопущению подобных инцидентов в будущем.

В октябре 2019 года в Чехии в течение суток осквернили два памятника красноармейцам, погибшим при освобождении страны от нацистов. Мемориалы, расположенные в чешских городах Острава и Брно, облили красной краской. В дипмиссии инциденты назвали «трусливой выходкой».