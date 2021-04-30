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Минобороны рассекретило документы по штурму Берлина

Минобороны России опубликовало архивные документы о заключительном этапе Берлинской наступательной операции, в результате которой был завершен разгром фашистской Германии. Документы представлены в новом мультимедийном разделе сайта ведомства.

«В рамках проекта «Без срока давности» на интернет-портале военного ведомства открыт новый мультимедийный раздел, посвященный героическому штурму Берлина и воинам Красной Армии, погибшим в борьбе с нацизмом на завершающем этапе войны», — сообщили в Минобороны.

Как отметили в ведомстве, на сайте опубликованы документы из фондов Центрального архива Минобороны. В частности, обнародованы журналы боевых действий частей и подразделений 1-го Белорусского фронта, именные списки безвозвратных потерь, наградные листы и описания подвигов бойцов и командиров.

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Будапешт, Венгрия

Также на сайте военного ведомства впервые опубликовали некоторые боевые документы участвовавшей в штурме Берлина Днепровской флотилии.

В мае прошлого года Минобороны также рассекретило исторические документы времен Великой Отечественной войны о взятии Берлина советскими войсками. Тогда, в частности, было опубликовано боевое донесение маршала Георгия Жукова руководителю СССР Иосифу Сталину от 30 апреля 1945 года о захвате главного здания Рейхстага. Также был обнародован архивный документ, в котором командующий обороной Берлина генерал Гельмут Вейдлинг отдал приказ прекратить борьбу.

Минобороны Великая Отечественная война Берлин архивы
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