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Минобороны рассекретило документы об освобождении Праги

Ведомство представило боевые журналы, приказы, донесения о Пражской наступательной операции 6–11 мая 1945 года. Помимо этого, Минобороны показало наградные листы и документы о снабжении населения продовольствием и зерном
Бойцы 1-го Чехословацкого армейского корпуса слушают указ о награждении
Бойцы 1-го Чехословацкого армейского корпуса слушают указ о награждении (Фото: Николай Еронин / РИА Новости)

К 75-летию годовщины победы в Великой Отечественной войне российское Министерство обороны представило секретные документы об освобождении Праги советскими солдатами от немецких войск в мае 1945 года. Архивные материалы о пражской наступательной операции опубликованы на сайте ведомства, в разделе «Последний бой перед Победой».

Минобороны рассекретило боевые журналы, приказы, донесения, касающиеся Пражской наступательной операции, а также наградные листы и документы, свидетельствующие об оказании помощи в восстановлении жизни населения. Ведомство опубликовало материалы с целью противодействия фальсификации истории и попыткам пересмотреть итоги ВОВ и Второй мировой войны, говорится в сообщении.

Пражская наступательная операция проводилась с 6 по 11 мая 1945 года с целью уничтожить на территории Чехословакии немецкие военные группировки. Со стороны Советского Союза в ней участвовали войска 1-го, 2-го и 4-го Украинских фронтов.

Поводом для начала операции стало восстание жителей Праги против немецкой оккупации. Они, в частности, вывешивали национальные флаги и уничтожали немецкие указатели и вывески. На помощь населению выдвинулись 101-й стрелковый корпус, 42-я, 5-я гвардейские танковые бригады, 1-я Чехословацкая танковая бригада, 70-я гвардейская стрелковая дивизия.

Командующий 38-й армией 1-го Украинского фронта генерал-полковник Кирилл Москаленко отдал приказ начать движение к Праге 7 мая по распоряжению маршала советского союза Ивана Конева. В приказе Москаленко говорилось, что главной задачей подвижной группы должен стать «быстрейший выход» в район Праги. «Действия группы должны быть решительными, продвижение смелое и энергичное. Возможные очаги сопротивления противника обходить, используя густую сеть шоссированных дорог вблизи основного маршрута», — говорилось в приказе.

Минобороны рассекретило документы о взятии Берлина советскими войсками
Общество
Советские солдаты у Рейхстага

Бои за освобождение Праги продолжались весь день 9 мая. Минобороны отмечает, что в результате завершения Пражской операции удалось разгромить последнюю крупную группировку вермахта на советско-германском фронте и завершить освобождение Чехословакии. За все время операции советские войска взяли в плен 25 тыс. немецких солдат и офицеров. Более 119 тыс. участников военных группировок противника разоружили, захвачено также 265 танков, 220 бронетранспортеров, 80 самолетов, другая техника и оружие, а также продовольствие.

Среди рассекреченных материалов представлены наградные листы, свидетельствующие о тех, кто отличился в ходе Пражской операции.

После завершении боевых действий СССР передал городу продовольствие, в том числе 50 т муки, 100 т картофеля, 10 т разной крупы, чай, сахар, сало, а также посевные материалы и корма. Кроме Праги, советское командование обеспечило продовольствием и другие города Чехословакии: Моравска-Острава, Брно. Жители этих городов, как и в Праге, получали продовольствие по карточкам.

На прошлой неделе Минобороны рассекретило документы о взятии Берлина советскими войсками в мае 1945 года. В этой части архивных материалов, в частности, содержалось донесении маршала Георгия Жукова руководителю СССР Иосифу Сталину от 30 апреля 1945 года о захвате главного здания Рейхстага, на котором подняли советский флаг.

Автор: Гаяна Демурина
Теги: Прага, Великая Отечественная Война, День Победы
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