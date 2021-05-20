В России в начале мая выявили более 400 случаев британского штамма COVID

В конце апреля вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что новые штаммы коронавируса выявлены в 54 российских регионах. По ее данным, в 48 регионах обнаружен британский вариант COVID-19, в 11 — южноафриканский и в 22 — штаммы, которые «циркулируют на территории Российской Федерации, но имеют отдельные мутации по отношению к тому референтному штамму, с которым мы привыкли работать».

Первый случай заражения британским штаммом коронавируса в России зарегистрировали в конце 2020 года. Об обнаружении южноафриканского варианта инфекции власти сообщили в середине марта.