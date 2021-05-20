В России в начале мая выявили более 400 случаев британского штамма COVID
Между майскими праздниками в России выявили свыше 400 случаев британского штамма коронавируса. Такие данные представил замдиректора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов, передает «РИА Новости».
«Между майскими праздниками в Российской Федерации обнаружено более четырех сотен (случаев) британского штамма», — сказал Горелов.
Также за этот период в стране зарегистрировали 33 случая заражения южноафриканским штаммом COVID-19, добавил он.
По его словам, также в России «набирает значение северо-западная мутация», за ней следят в оперативном режиме.