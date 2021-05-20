Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 21 мая
USD ЦБ: 73,6 (-0,08) Инвестиции, 12:26
Курс евро на 21 мая
EUR ЦБ: 89,77 (-0,33) Инвестиции, 12:26
В Москве задержали похищавших у пенсионеров деньги под видом компенсаций Общество, 18:19 Без чего невозможно представить гардероб успешного бизнесмена РБК и Dior, 18:01 Глава РЖД опроверг информацию о просьбе передать «Лужники» «Локомотиву» Спорт, 18:00 В России в начале мая выявили более 400 случаев британского штамма COVID Общество, 17:59 СМИ сообщили о тысячах отправленных из США японцам чеках на $1,4 тыс. Общество, 17:52 Адвокат сообщил результаты экспертизы песен Моргенштерна Общество, 17:52 Умер входивший в топ-15 богатейших людей Китая миллиардер Общество, 17:51 Мазепин впервые в сезоне дважды опередил Шумахера в свободных практиках Спорт, 17:43 В МЧС предупредили москвичей о грозе и порывистом ветре Город, 17:36 Депутата Верховной Рады Украины Тараса Козака объявили в розыск Политика, 17:36 Таможенники сообщили о перехвате более 800 кг героина для Европы Общество, 17:34 Кто и как решал жилищный вопрос в российской армии РБК и ПСБ, 17:30 В Нижнем Новгороде началось серийное производство новой «ГАЗели NN» Авто, 17:27 В Ереване сообщили об извинениях Баку за случайные выстрелы на границе Политика, 17:19
Подключи подписку МТС Premium и получи 30 дней на РБК Pro бесплатно
Более 50 млн. треков в МТС Music Онлайн-кинотеатр KION Безлимитный мобильный интернет РБК Pro в подарок*
РБК Pro* МТС Music Безлимитный мобильный интернет Онлайн-кинотеатр KION
Подключить за 199 р/мес
*Акция проводится с 11.05.2021 по 27.05.2021 Подробные условия акции на  https://premium.mts.ru/
Пандемия коронавируса ,  
0 

В России в начале мая выявили более 400 случаев британского штамма COVID

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости
Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Между майскими праздниками в России выявили свыше 400 случаев британского штамма коронавируса. Такие данные представил замдиректора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов, передает «РИА Новости».

«Между майскими праздниками в Российской Федерации обнаружено более четырех сотен (случаев) британского штамма», — сказал Горелов.

Российские вирусологи получили образцы индийского штамма коронавируса
Общество
Фото:Григорий Сысоев / РИА Новости

Также за этот период в стране зарегистрировали 33 случая заражения южноафриканским штаммом COVID-19, добавил он.

По его словам, также в России «набирает значение северо-западная мутация», за ней следят в оперативном режиме.

В конце апреля вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что новые штаммы коронавируса выявлены в 54 российских регионах. По ее данным, в 48 регионах обнаружен британский вариант COVID-19, в 11 — южноафриканский и в 22 — штаммы, которые «циркулируют на территории Российской Федерации, но имеют отдельные мутации по отношению к тому референтному штамму, с которым мы привыкли работать».

Читайте на РБК Pro
Правило Парето в профессии: как быть успешным без лишних усилий Как растерять уважение подчиненных. 7 частых ошибок управленцев Продажи кладовок в Москве выросли на 67%. Стоит ли в них инвестировать О чем не стоит писать в сопроводительном письме работодателю — 10 правил

Первый случай заражения британским штаммом коронавируса в России зарегистрировали в конце 2020 года. Об обнаружении южноафриканского варианта инфекции власти сообщили в середине марта.

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Читать подробнее

коронавирус Роспотребнадзор новый штамм коронавируса
Подключи подписку МТС Premium и получи 30 дней на РБК Pro бесплатно
Более 50 млн. треков в МТС Music Онлайн-кинотеатр KION Безлимитный мобильный интернет РБК Pro в подарок*
РБК Pro* МТС Music Безлимитный мобильный интернет Онлайн-кинотеатр KION
Подключить за 199 р/мес
*Акция проводится с 11.05.2021 по 27.05.2021 Подробные условия акции на  https://premium.mts.ru/
Материалы по теме
«Вектор» заявил об эффективности «ЭпиВакКороны» против штаммов COVID
Общество
Попова сообщила о выявлении штаммов из Британии и ЮАР в 51 регионе России
Общество
Попова сообщила о формировании двух «российских» штаммов коронавируса
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter