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Общество ,  
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В Москве задержали похищавших у пенсионеров деньги под видом компенсаций

Фото: МВД РФ
Фото: МВД РФ

В Москве задержали телефонных мошенников, которые похищали деньги у пенсионеров, предлагая им якобы компенсации за лекарства или медицинскую помощь. Спецоперацию по их нейтрализации провели сотрудники ГУ МВД Москвы при содействии экспертов Group-IB, сообщили РБК в ИТ-компании.

«В течение двух дней — 13 и 14 апреля этого года — оперативники московского уголовного розыска и спецназ Росгвардии задержали 16 участников преступной группы, в течение нескольких лет терроризировавших пенсионеров из различных регионов России», — сказано в сообщении.

Были задержаны семь мошенников, которые непосредственно общались по телефону с жертвами, и девять, которые помогали преступникам выводить и обналичивать похищенные деньги. Семерым злоумышленникам уже предъявлены обвинения по ч. 3 ст. 159 УК России (мошенничество в крупном размере), наказание по которой предполагает лишение свободы сроком до шести лет.

В Group-IB рассказали, что злоумышленники обманули около 50 пенсионеров, однако в МВД полагают, что число жертв может быть гораздо больше.

По данным Group-IB, телефонные мошенники, представляясь сотрудниками Центрального банка или Арбитражного суда, предлагали пожилым людям компенсации за ранее приобретенные лекарственные препараты или медицинские приборы. Чтобы войти в доверие к жертвам, мошенники называли имя и адрес пожилых людей, а также стоимость приобретенного ими ранее лекарства. Далее они предлагали получить компенсацию от государства, но это можно было сделать лишь оплатив «госпошлину» в размере 15% от суммы возврата.

С помощью данной схемы преступникам удавалось похищать от 50 тыс. до 1 млн руб. и выводить их через систему мгновенных денежных переводов. Так, одна из пенсионерок отправила мошенникам из почтового отделения несколько экспресс-переводов на 280 тыс. руб.

Специалисты Group-IB при обысках обнаружили на компьютерах задержанных базы с данными пенсионеров и информацию об их покупках лекарств. Более того, у задержанных были найдены скрипты, с помощью которых продавались средства для повышения потенции или лечения простатита. «Данное «предложение» шло в ход, если основная схема с компенсацией за лекарства не работала», — указывается в сообщении.

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Эксперты отметили, что call-центр аферистов располагался «не в местах лишения свободы, как принято считать», а в ста метрах от одного из зданий суда в Москве под вывеской юридической фирмы.

ЦБ решил упростить процедуру возврата похищенных кибермошенниками средств
Финансы
Фото:Stefan Wermuth / Reuters

Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн заявлял о наличии в учреждениях ФСИН call-центров. «К сожалению, такие call-центры, или маленькие артели по обзвону доверчивых граждан <...> существуют», — заявил Хинштейн. В то же время глава ФСИН Александр Калашников утверждал, что call-центров для телефонного мошенничества в колониях не существует, а подобные структуры создаются злоумышленниками на свободе.

Согласно исследованию группы «Тинькофф», в прошлом году мошенники похищали у россиян в среднем по 13,9 тыс. руб. за раз. Это на 8% меньше, чем в 2019 году — 15 тыс. руб. Как уточняется в исследовании, снижение связано с тем, что банки начали активнее следить за крупными и «сомнительными» операциями.
 

телефонные звонки мошенники Москва МВД
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