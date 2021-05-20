В Москве задержали похищавших у пенсионеров деньги под видом компенсаций

Фото: МВД РФ

В Москве задержали телефонных мошенников, которые похищали деньги у пенсионеров, предлагая им якобы компенсации за лекарства или медицинскую помощь. Спецоперацию по их нейтрализации провели сотрудники ГУ МВД Москвы при содействии экспертов Group-IB, сообщили РБК в ИТ-компании.

«В течение двух дней — 13 и 14 апреля этого года — оперативники московского уголовного розыска и спецназ Росгвардии задержали 16 участников преступной группы, в течение нескольких лет терроризировавших пенсионеров из различных регионов России», — сказано в сообщении.

Были задержаны семь мошенников, которые непосредственно общались по телефону с жертвами, и девять, которые помогали преступникам выводить и обналичивать похищенные деньги. Семерым злоумышленникам уже предъявлены обвинения по ч. 3 ст. 159 УК России (мошенничество в крупном размере), наказание по которой предполагает лишение свободы сроком до шести лет.

В Group-IB рассказали, что злоумышленники обманули около 50 пенсионеров, однако в МВД полагают, что число жертв может быть гораздо больше.

По данным Group-IB, телефонные мошенники, представляясь сотрудниками Центрального банка или Арбитражного суда, предлагали пожилым людям компенсации за ранее приобретенные лекарственные препараты или медицинские приборы. Чтобы войти в доверие к жертвам, мошенники называли имя и адрес пожилых людей, а также стоимость приобретенного ими ранее лекарства. Далее они предлагали получить компенсацию от государства, но это можно было сделать лишь оплатив «госпошлину» в размере 15% от суммы возврата.