Зеленский пообещал провести парад к 30-летию Украины на суше и на море

Владимир Зеленский (Фото: president.gov.ua)

Президент Украины Владимир Зеленский дал обещание провести военный парад в 30-ю годовщину независимости страны на море и суше. Трансляцию пресс-конференции по случаю двухлетия его президентства вел его офис в Facebook.

«Парад будет военный, парад будет большой, как на суше, так и на воде. Будет и на Днепре, и в Одессе, и в Киеве на Майдане», — заявил Зеленский.

Лидер Украины отметил, что на годовщину будут приглашены президенты, премьер-министры, главы церквей других стран, спикеры, главы МИД. «Думаю, в целом у нас будет представлены 30 стран на днях празднования 30-летия независимости», — добавил Зеленский.

Он сказал, что празднование Дня независимости Украины в августе продлится три дня — с 22 по 24 августа.