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Политика ,  
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Зеленский пообещал провести парад к 30-летию Украины на суше и на море

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: president.gov.ua)

Президент Украины Владимир Зеленский дал обещание провести военный парад в 30-ю годовщину независимости страны на море и суше. Трансляцию пресс-конференции по случаю двухлетия его президентства вел его офис в Facebook.

«Парад будет военный, парад будет большой, как на суше, так и на воде. Будет и на Днепре, и в Одессе, и в Киеве на Майдане», — заявил Зеленский.

Лидер Украины отметил, что на годовщину будут приглашены президенты, премьер-министры, главы церквей других стран, спикеры, главы МИД. «Думаю, в целом у нас будет представлены 30 стран на днях празднования 30-летия независимости», — добавил Зеленский.

Он сказал, что празднование Дня независимости Украины в августе продлится три дня — с 22 по 24 августа.

Зеленский поручил провести День независимости без военного парада
Общество

В 2019 году День независимости Украины прошел без военного парада, распоряжение об этом подписал Зеленский. Он объяснил, что вместо того, чтобы устраивать «помпезный и точно недешевый» парад, лучше направить выделенные на него деньги — 300 млн гривен (около $11,5 млн) — украинским военным в качестве премий. 24 августа 2019 года около 12 тыс. человек приняли участие в марше защитников Украины в Киеве по случаю Дня независимости страны.

29-я годовщина независимости Украины в 2020 году также прошла без парада. Согласно указу президента Владимира Зеленского, в том году Украина отмечала День независимости с учетом необходимых мер безопасности в связи с пандемией COVID-19. Консультационный совет по делам ветеранов при президенте Украины разрешил провести шествие ветеранов. Кроме того, состоялся марш защитников Украины.

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В 2018 году, когда президентом страны был Петр Порошенко, на параде было представлено более 200 единиц военной техники и до 5 тыс. военнослужащих. Были приглашены экс-советник президента США Джон Болтон, бывший спецпредставитель по Донбассу Курт Волкер, министры обороны США, Турции, Польши, Румынии, Грузии, Латвии, Литвы, Эстонии.

Владимир Зеленский Украина парад
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