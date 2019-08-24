В Киеве около 12 тыс. человек вышли на Марш защитников Украины

В Киеве около 12 тыс. человек вышли на Марш защитников Украины

В Киеве около 12 тыс. человек приняли участие в Марше защитников Украины, который проходит в рамках празднования Дня независимости страны. Об этом сообщил начальник главного управления Национальной полиции Андрей Крищенко во время брифинга после завершения торжественных мероприятий, передает «Интерфакс-Украина».

«Всего в торжествах, по предварительным подсчетам, приняли участие около 50 тыс. лиц», — цитирует Андрея Крищенко пресс-служба МВД Украины.

По его словам, полиция в ходе мероприятий задержала трех человек.

В Киеве 24 августа отмечают 28-ю годовщину независимости. Празднование проходит в новом формате, без традиционного военного парада в Киеве. В ходе торжеств на Крещатике состоялось Шествие достоинства, организованное офисом президента. В Марше защитников Украины, организованном волонтерами и общественными организациями, принимают участие матери и родственники с портретами погибших во время боевых действий в Донбассе.